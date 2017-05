12 personalidades sobre el poema blasfemo: “la libertad tiene su límite en la libertad de los otros”

Doce personalidades de la sociedad civil catalana han publicado en el diario La Vanguardia una carta abierta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con motivo de la lectura del poema blasfemo que Dolors Miquel leyó en el acto institucional de entrega de los premios Ciutat de Barcelona en el Saló de Cent del consistorio barcelonés.

“Es con sentimiento de tristeza –comienza el texto- que nos dirigimos a Ud., Sra. Colau, en su calidad de Alcaldesa de Barcelona y lo hacemos en nuestra condición de cristianos. En el Acto solemne de entrega de los Premios Ciutat de Barcelona que este año se han concedido este mismo lunes en el seno del Saló del Consell de Cent se han leído unos versos que con el título de “Mare Nostra” parodiaban el “Padre Nuestro” la oración central de los cristianos que el mismo Jesús, Cristo, nos enseñó y que es el más preciado legado con el cual nos dirigimos al Padre de la Creación todos los cristianos de los cinco Continentes”.

Los firmantes son Josep Mª Carbonell, decano de la Facultat de la Universitat Ramon Llull y director de la Fundación Margall; Jordi Lopez Camps, director general de Asuntos Religiosos con el presidente Montilla; Eugeni Gay, presidente de los colegios de abogados de España y miembros del Tribunal Constitucional, Núria Gispert, diputada por el PSC y presidente de Cáritas; Eduard Ibáñez, director de Justicia y Paz; David Jou, catedrático de Física de la UAB; Margarita Mauri, profesora titular de Filosofía; Carlos Losada, ex director de ESADE; Josep Miró i Ardèvol, presidente de e-Cristians y miembros del Consejo Pontificio para los Laicos; Núria Sastre, ex directiva de Pax Romana; Francesc Torralba, catedrático en la Ramon Llull y miembros del Consejo Pontificio para la Cultura; y Eudald Vendrell, presidente de Justicia y Paz.

Los firmantes afirman que “Afortunadamente la libertad de expresión es hoy un derecho inalienable de todos” pero, advierten que “este derecho ha de conjugarse con todos los derechos que, de carácter fundamental, tenemos reconocidos y protegidos en nuestro Ordenamiento Jurídico; toda libertad encuentra su límite en la invasión del ámbito de la libertad de los otros y todo derecho es reconocido en relación a los otros derechos”.

“Para nosotros, los cristianos, -prosiguen- el Padre Nuestro nos acompaña y nos hace meditar el mensaje central del Cristianismo que es el amor de Dios a los hombres, la solidaridad de todos los cristianos con la humanidad entera sin exclusiones y el deber moral de perdonar y también de pedir perdón, todo ello rogando la ayuda de Dios para que así sea”.

La fe no es “una obligación”

Esta docena de personalidades recuerda que hoy “la adscripción a la fe no es ninguna obligación ni ningún privilegio”. “En las prisiones, en los campos de refugiados, en el éxodo, en la guerra, en la tortura y en el martirio miles de hombres, mujeres y niños, los cristianos imploran a Dios mediante el Padre Nuestro”, dicen y señalan que “solamente hay que ver las persecuciones de los más débiles, cristianos y también no cristianos, en el mundo de hoy para saber del dolor, de la miseria y de la triste realidad de la inmensa mayoría de los seres humanos, cuya sensibilidad individual nos resulta imposible de medir pero cuyo sufrimiento no es mesurable porque es totalmente patente, manifiesto e insultante”.

Es por eso que el texto concluye pidiendo a la alcaldesa que “en lo sucesivo tenga en cuenta los sentimientos de las personas que conforman la sociedad de la cual Ud. es la primera responsable de su administración”.