22 argumentos abortistas para justificar la ley

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó el pasado mes de marzo la síntesis de lo que iba a significar la nueva Ley de Plazos sobre el aborto y defendió la despenalización total del aborto.

Aído hizo públicas las propuestas definitivas del Comité de Expertos de su departamento para la elaboración de una nueva ley de plazos del aborto. La propia ministra defendió en la rueda de prensa el aborto libre hasta las 14 semanas, incluso en las adolescentes a partir de los 16 años y sin permiso paterno, y la despenalización total en cualquier caso. Aído hizo públicas las propuestas definitivas del Comité de Expertos de su departamento para la elaboración de una nueva ley de plazos del aborto. La propia ministra defendió en la rueda de prensa el aborto libre hasta las, incluso en las adolescentes a partir de los, y la despenalización total en cualquier caso.

Se pretende que el anteproyecto de la nueva ley vea la luz antes del verano. Así, el aborto podrá ejercerse libremente en las primeras 14 semanas del embarazo y se permitirá hasta las 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías del feto. No habrá ningún límite para los casos de diagnósticos tardíos de malformaciones.

A continuación presentamos la génesis razonadora de los abortistas: 22 argumentos en los que se basan para justificar las reformas de la ley del aborto:

1.- La ley no obliga a hacerlo.

Elena Arnedo , ginecóloga y escritora, afirmaba en el diario El Mundo del 30 de marzo que “la ley no obliga a nadie a abortar” y que “ninguna mujer aborta sin importantes y meditadas razones para hacerlo”.

2.- El aborto no es un drama sino la recuperación de un proyecto vital interrumpido por un embarazo.

Arnedo sugería que cada uno de los más de 100.000 abortos anuales “no suponen otros tantos dramas -el drama era la anterior situación- sino la recuperación de los proyectos vitales, de la integridad, de la dignidad, de la libertad, de la autonomía o de la salud de esas mujeres”.

3.- Es prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en el útero.

Asimismo Arnedo manifestaba que desde un punto de vista legal “existe un conflicto de intereses entre dos bienes constitucionales: el feto y la madre”, y añadía: “tanto la ley como el sentido común consideran prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en su útero fecundado”.

4.- Un ser no puede considerarse humano con criterios científicos. 4.- Un ser no puede considerarse humano con criterios científicos.

Otra idea que desarrollaba la ginecóloga era que, según ella, el momento en que puede considerarse humano un ser “no puede establecerse mediante criterios científicos”.

5.- Penalizando el aborto se aboca a las mujeres a la clandestinidad.

Por último Arnedo denunciaba que si la Iglesia “consiguiera su propósito, la penalización total del aborto”, las mujeres “se verían abocadas de nuevo a abortar clandestinamente, poniendo en peligro su salud y su vida y corriendo el riesgo de ser encarceladas”.

6.- La prohibición del aborto empuja a las mujeres a abortar en condiciones sanitarias nulas.

Santiago Barambio , presidente de ACAI, ginecólogo abortista y recientemente condenado por malas prácticas abortistas, sostenía en un artículo de opinión publicado por El Periódico que “la prohibición legal del aborto provocado, se recurría y se recurre en condiciones sanitarias nulas”, hecho que, según el médico abortista “supone la muerte de muchas mujeres, principalmente por hemorragia e infección, y la presencia de secuelas como la pérdida de capacidad reproductiva”.

7.- El aborto como solución a la incorporación de la mujer en la vida laboral para quien el embarazo deja de ser el centro de su papel en la sociedad.

Barambio consideraba que las mujeres “incorporadas a la vida laboral” quieren acceder a la formación personal y a la independencia económica, por lo que “quieren planificar sus embarazos, que dejan de ser el centro de su papel en la sociedad”.

8.- La ley de 24 semanas de libre decisión como solución a evitar la clandestinidad o tener que salir de España para abortar.

Finalmente el ginecólogo concluía constatando que “otras fuerzas políticas y colectivos como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) proponen una ley de 24 semanas de libre decisión y sin límite para malformaciones fetales (como en Holanda), que evitaría que muchos miles de mujeres tuvieran que salir de España para abortar o hacerlo clandestinamente”.

9.- Es mejor abortar que venir al mundo en el sí de unos congéneres que no te desean. 9.- Es mejor abortar que venir al mundo en el sí de unos congéneres que no te desean.

El pasado 2 de abril, el filósofo Fernando Savater publicaba en el diario El País la siguiente afirmación: “Si alguien me preguntase, yo diría que la única justificación del aborto es precisamente el derecho de quien va a nacer a no llegar al mundo con el rechazo previo de los primeros semejantes que deben acogerle”.

10.- La vida no es un hecho biológico.

Asimismo, Savater denunciaba en el mismo artículo de opinión que se tratara este tema como “si la existencia de las personas fuese una cuestión biológica” y no “de interpretación social”. “No son argumentos de obstetricia ni de ninguna otra ciencia los que pueden zanjar legal ni mucho menos moralmente una cuestión tan delicada que compromete valores fundamentales de nuestra sociedad”, añadía.

11.- El embrión no es una vida humana. 11.- El embrión no es una vida humana.

En un artículo titulado ‘El aborto como un derecho’ publicado en El País el 2 de abril y con firma de Javier Martínez Salmeán, el miembro del Comité de Personas Expertas del Ministerio de Igualdad sobre interrupción voluntaria del embarazo recordaba que en el debate europeo de los años sesenta sobre ‘el aborto sí, aborto no’ ya se utilizaron argumentos “sobre la vida del embrión, equiparándola a la vida humana, que son idénticos a los que estamos escuchando en la actualidad”.

12.- El aborto hasta la semana 22 sí, porque a partir de este término (plazo) existe viabilidad fetal.

El jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, consideraba que “a partir de la semana 22 de gestación, considerada como la fecha que delimita el comienzo de la viabilidad del feto independientemente de la madre, el derecho del feto debe prevalecer sobre la madre en sintonía con la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

13.- La legislación del aborto no aumenta su práctica.

Martínez Salmeán sostenía en su artículo que el aborto legal no incrementa su práctica “ni con la regulación ni con el tipo de ley, plazos o indicaciones”.

14.- La legislación del aborto enfrenta un problema de salud pública.

Asimismo, Salmeán cree que el Gobierno con la nueva ley “está respetando la postura de los creyentes”, pero “está legislando para regular de la mejor manera posible un problema de salud pública”.

15.- El aborto es un derecho.

“Al margen de los credos religiosos, consolidemos los derechos que permiten, en este caso a las ciudadanas, tomar decisiones amparadas en leyes honestas adaptadas al tiempo que vivimos y a su realidad social”, concluye Martínez Salmeán.

16.- Un hijo es demasiado importante como para que nazca por un error, una violación o porque la madre no se siente preparada.

La periodista Núria Ribó afirmaba en un artículo titulado "Yo sí, soy pro vida: pro vida digna" publicado por el diario El Mundo el 31 de marzo que un bebé es “demasiado importante”, como para que “nazca por un fallo, una violación o sobretodo, cuando la mujer no se siente preparada y no lo desea”.

17.- No se puede afirmar científicamente cuando un ser puede considerarse humano. 17.- No se puede afirmar científicamente cuando un ser puede considerarse humano.

Javier Sampedro , periodista de El País, publicaba el 27 de marzo la información de que “las élites” de las disciplinas de la genética y la embriología constataban –contra lo sostenido por la Declaración de Madrid- que el momento en que puede considerarse humano un ser “no puede establecerse mediante criterios científicos; el conocimiento científico no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano. Esto entra en el ámbito de las creencias personales, ideológicas o religiosas”.

18.- El feto no es persona porque no tiene personalidad; el ser humano no es un ente biológico, sino social y cultural.

El escritor Lázaro Covadlo opinaba el pasado 27 de marzo en El Mundo que no creyera que el feto fuera “en verdad un verdadero ser humano. Al menos no lo es antes de nacer. Menos aún una persona. […] es el resultado del conjunto de actitudes, formas expresivas y roles sociales que vamos adquiriendo a lo largo de la vida”. El autor argentino añadía: “El humano es, más que nada, un hecho histórico y cultural. Obviamente, el feto no posee personalidad”.

19.- Si un feto es un ser humano, también lo podría ser una célula, y cada vez que tomamos el sol, cuando nos descamamos, cometeríamos un asesinato.

Covadlo hacía la siguiente reflexión: “Dado que un feto es un ser humano, una célula podría ser considerada como un feto”, y enlazaba esta reflexión afirmando que de ese mismo modo “deberíamos abstenernos de tomar el sol, ya que la piel se descama y mueren cantidad de células”.

20.- Como el 97% de abortos se realizan porque son embarazos de riesgo, hay que fijar una ley de plazos que lo regule.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reflexionó el 5 de abril sobre los puntos más polémicos de la nueva ley del Gobierno en un artículo publicado por El Mundo. En el texto la ministra recuerda que “en el 97% de los casos la interrupción se realiza en base al supuesto de la salud de las mujeres, que no tiene plazo límite en la regulación vigente” por lo que constata que “tenemos una legislación que se ha quedado vieja, con demasiado margen para la arbitrariedad”.

21.- La Ley de Autonomía del Paciente permite a los menores de 16 años operarse de lo que quiera sin consentimiento paterno. 21.- La Ley de Autonomía del Paciente permite a los menores de 16 años operarse de lo que quiera sin consentimiento paterno.

Aído recuerda que “la Ley de Autonomía del Paciente permite a cualquier joven operarse de lo que quiera con 16 años sin consentimiento paterno”, aunque aclara las “curiosas” excepciones introducidas por el PP el 2002: “las intervenciones que guarden relación con la interrupción voluntaria del embarazo, los ensayos clínicos y la reproducción asistida”.

22.- El Estado no debe proteger por igual a un embrión de una semana que a un bebé de meses.

En el artículo titulado ‘Lo que nos une y lo que nos separa’ la ministra de Igualdad constata que lo que separa a las diferentes voces abortistas y no abortistas “es si el Estado debe proteger igual a un embrión de una semana, o incluso una célula embrionaria, que a un bebé de meses como el de la famosa foto” refiriéndose al de la campaña pro vida de la Conferencia Episcopal Española.

Impactante campaña a favor de la vida de los católicos de Estados Unidos