El 25% de los jóvenes catalanes entre 14 y 15 años ya han tenido una relación sexual

Los 14 años —tercero de la ESO o lo que antaño era primero de BUP— es la edad media a la que pierde la virginidad uno de cada cuatro jóvenes. Según un estudio de la organización SIDA ESTUDI, que encuestó a 450 adolescentes catalanes de entre 14 y 15 años, el 25% de los chavales que están en el segundo ciclo de la ESO ya han tenido algún tipo de relación sexual. El informe refleja que se mantiene la tendencia precoz que recoge la literatura científica en los últimos años pero añade un apunte: pese a iniciar sus relaciones sexuales de forma más temprana que otras generaciones, son incapaces de gestionar situaciones afectivo-sexuales.

El estudio, como es habitual en estos estudios trata el preservativo como única solución a estos encuentros sexuales prematuros y analiza los datos sobre el uso de este método: los chicos usarían el preservativo en sus relaciones sexuales (el 87% lo utiliza siempre en la penetración vaginal), sin embargo, ante un escenario hipotético en que una pareja ocasional le pide practicar sexo sin preservativo, el 66% de las chicas responde que “no haría nada y se pondría a ver una película” y el 14,2% de los chicos accedería a tener esas relaciones de riesgo. “Los chavales tienen muchas dudas sobre temas relacionados con el placer y la gestión emocional de las relaciones, lo que influye para negociar, por ejemplo, el uso del preservativo. No tienen habilidades sociales para determinadas situaciones”, explica el responsable de SIDA STUDI, David Paricio, que se encarga de realizar talleres y charlas de prevención y atención a la salud sexual en los colegios catalanes.

La obsesión con el preservativo

De nuevo, se plantea el preservativo como única solución, pero no se habla de la abstinencia, por ejemplo. Lo único que parece preocupar es si se utiliza el preservativo o no, pero no si a los 14 años les edifica o les destruye como personas. No tienen una visión educativa que comportaría ver a la persona en toda su dimensión. A nadie se le ocurre que porque las matemáticas son importantes lo importante en una escuela es sólo que saquen altas notas en matemática, esto queda supeditado a un contexto más amplio: ganar carácter, ser bueno con los compañeros, tener sentido colectivo y de trabajo en equipo, por ejemplo.

La radiografía que hace SIDA STUDI muestra que el 25,7% de los chavales no han tenido ningún tipo de contacto sexual. Sin embargo, el 24,7% ha practicado sexo oral y el 19% ha tenido sexo con penetración. Aunque este dato no sería extrapolable porque no todos los encuestados contestaron a la pregunta, el estudio muestra que la media de edad de inicio de relaciones sexuales con penetración vaginal ronda los 14 años en los dos sexos.

Con todo, los expertos inciden en que lo preocupante no es tanto la edad de inicio de las relaciones sexuales sino las herramientas para saber desenvolverse en un contexto afectivo-sexual. Paricio critica la escasa educación sexual que reciben los chavales. “Cuanto nos ven, los chicos piensan ‘ya están aquí los de los condones’. Ellos ya saben para qué sirven un preservativo pero no saben nada de gestión de conflictos”, señala. Sin embargo, ¿alguien les habla de la abstinencia y de la educación sexual como un sentido de pareja estable y no de construcción de un carácter del deseo momentáneo?

La teoría de compensación del riesgo

Además, en el uso del preservativo opera la denominada teoría de compensación del riesgo: hay un principio que establece que todo avance que genera más seguridad no reduce el número de incidencias negativas automáticamente. Uno es el cinturón de seguridad, por ejemplo. Esa teoría generalizada afirma que la persona compensa la reducción del riesgo con un comportamiento más imprudente en todos los órdenes.

Este fenómeno general aplicado al preservativo concluye que si cambias la pauta de relaciones sexuales y la multiplicas según cuál sea el factor de multiplicación no estarás reduciendo el efecto negativo. Es el problema de las cuestiones que tienen una carga ideológica, que no se analizan las consecuencias transversales.