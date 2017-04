Accesos privados consultivos de conocimiento

LIbrito de los exercicios spirituales

Para accesos a la información digamos de modo rápido, inmediato y urgente yo utilizo la Wikipedia. ¡Y todos Vds. también! Sin embargo, a pesar de su presencia notable de accesos notorios en los cinco continentes, los llamamientos Wikipedia para donaciones sin ánimo de lucro son constantes. Yo por mi parte dono de vez en cuando una módica cantidad. Pues participar es donar. Contribuyen mucho más aquellas personas que, sin ánimo particular de lucro y anónimamente, aportan conocimientos a la Wikipedia mediante sus escritos. Son aportaciones “curradas”.

Por ejemplo: lean esta aportación del link que sigue https://es.wikipedia.org/wiki/Francmasoner%C3%ADa

Al final de este escrito wikipédico encontrarán todos Vds., y cualquiera que pinche en él, las pontificaciones magisteriales de los Papas de la Iglesia de Jesucristo acerca del tema. La Verdad siempre nos hará libres. Ésta difícilmente puede encontrarse buceando en el entramado de ocultación con obediencia lerda a un superior inmediato, aunque tenga ínfulas redentoras. La simbiosis de secreto, reserva y ocultación con obediencia al jefe, dentro del entramado de superposición de sectas secretas que constituye la francmasonería, es la adoración idolátrica al poder constituido en sus diversos modos. La francmasonería es el intento real constante de levantar la Babel moderna. Es lo más alejado al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo en su modus operandi de todos los días en cada día de nuestras vidas. Las intenciones no son salvoconducto para nadie y “el fin no justifica los medios”.

Extraer conclusiones -prejuzgando- de quién está dentro y quién no es la tentación del diablo a los pecadores que aspiramos a la santidad al término de nuestra vida mortal. Ni siquiera los curas, frailes, monjas y obispos están exentos, por su condición ministerial o de votos, de picar en el anzuelo de prejuzgar. Yo piqué en él una temporada en mi juventud. Alejé este anzuelo de mí. Pues en mi juventud – y luego también- me curtí en la práctica de los ejercicios espirituales del Peregrino Íñigo. Gracias a Dios -y mediante ellos- alejé este anzuelo en mi vida.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicios_espirituales

Yo de ejercicios espirituales on line ni sé ni quiero, pues no es on line cómo deben practicarse. Tampoco en determinadas sesiones grupales que impiden el aislamiento de celda o lo reducen a un formalismo canónico externo, limitando – y mucho- los apacibles y largos momentos de sepulcral silencio en la intimidad de mi alma con Dios… sin excesivos rollos de predicador. El libro de los ejercicios se sigue al pie de la letra tal como fue escrito por San Ignacio de Loyola. Es éste que recoge en formato pdf esta web. Cuando se encierren, en sesión concurrida o no, de cinco días o más, o comprimida de menos, tengan siempre a mano el librito del Peregrino para que no les den gato por liebre. Echen previamente una ojeada al libro e ¡IMPRÍMANLO AHORA! No lo busquen pues nadie tiene interés actual en editarlo. Yo sí en conservar mi edición impresa de hace muchos años.

http://www.cristorey.org/pdfs/ej_espirituales_textos.pdf