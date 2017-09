Afirmación identitaria colectiva natural

Espanyols? sí! Més que vosaltres! Visca Espanya!

¿Qué es la Patria? ¿Qué no es la Patria? ¿Constituye una afirmación identitaria colectiva? ¿Es de Derecho Natural? ¿Tiene algo que ver con el Derecho Positivo? ¿Existe un mismo modelo de Patria? Podría seguir con más preguntas. Y las podría responder con afirmaciones de corte político ideológico que se han sucedido a lo largo de los tiempos. Igual acierto con algunas. Prefiero ir a la esencia del vocablo. Se trata de un término acuñado en lengua latina. En el Derecho del Imperio Romano se reconocía la patria potestad como poder jurídico que el padre de familia tenía sobre los hijos legítimos, los legitimados, etc. En Derecho Civil la patria potestad es la obligación que tienen el padre y la madre de velar por los hijos, tenerlos en compañía, alimentarlos, procurarles una plena e íntegra formación, representarlos y administrar sus bienes durante su minoría de edad.

La Patria es la tierra donde hemos nacido, el lugar de dónde procedemos, la tierra de nuestros padres. Está ligada al amor filial que profesamos a nuestros padres y por tanto a nuestros orígenes. ¿Y qué pasa con la persona emigrante? ¿Renuncia a su patria de origen? ¿La cambia por otra de adopción? ¿Tiene un casillero de patrias habidas y por haber? Obligado a emigrar por razones económicas, de trabajo, políticas, etc. ¿cuál es entonces su Patria? Las preguntas serían interminables. Conozco a una pareja donde ella es italo-catalana y él catalán. Viven en Canadá. Sus hijos han nacido en Canadá. ¿Cuál es la Patria de sus hijos? ¿Catalunya, España, Italia, Canadá? Estamos todos en la era de la globalización. Es una era sin fronteras, donde los idiomas no son frontera. Ni para estos niños ni para nadie. ¿La Patria se elige? ¿Se toma y se deja como se toman y se dejan los bienes muebles o inmuebles?

Quienes no han emigrado nunca ¿lo tienen más fácil o lo tienen más difícil? Las fronteras, incluso las idiomáticas, ¿son un estímulo para estas personas o son un freno? Pienso que más bien lo primero. Pues facilita el acelerador convivencial que minimiza el freno del amor sin horizontes obcecado al terruño. Saltar una frontera amplía horizontes. Cabe siempre la vuelta. Y cabe también la ida y la vuelta, la vuelta y la ida y así sucesivamente. He consultado mon diccionari manual de la llengua catalana y la entrada “patria” en el diccionario en línea de la RAE. Dicen lo mismo pero es más preciso el segundo. Pues señala en modo femenino que, del latín patria, es la tierra natal o adoptiva ordenada como nación y el sentimiento hacia ella por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.

Los poetas han expresado mejor que nadie qué es la Patria. Les inserto el link de la Wikipedia de la Oda a la Patria, mejor dicho La Patria, (1833) de Bonaventura Carles Aribau i Farriols y otro link con el poema entero escrito en la lengua catalana secular. Lengua vigente hasta su reforma a cargo del Sr. Pompeu Fabra i Poch a las órdenes del President de la Generalitat de Catalunya Sr. Francesc Macià i Llussà. También les inserto otro del poeta modernista Joan Maragall i Gorina. He conseguido verificar que el texto que acompaña la fotografía adjunta, localizada en internet, es realmente una afirmación del poeta Joan Maragall. Exactamente en su artículo publicado el 5 de mayo de 1908 dijo: Espanyols? sí! Més que vosaltres! Visca Espanya!

Pueden consultarlo en el volumen I de sus Obres Completes páginas 766-768 de la desaparecida Editorial Selecta. Desaparecida hace pocos años por falta de lectores catalanes interesados en la cultura catalana. El poeta Joan Maragall i Gorina falleció en 1911 y no en el año 1960. Probablemente el paréntesis de la fotografía (1860-1960) se refiera al centenario de su nacimiento. Les adjunto al final un link con el artículo entero. Les adjunto el link wikipédico del poema L’Emigrant de Mn. Cinto Verdaguer. Coincide literal y exactamente con lo que refleja sus Obres Completes. En la misma página 431 reproduce el poema Lluny de ma terra. Los dos versos centrales es el texto de la habanera Lluny de ma terra musicada hace años por Josep Bastons i Fàbrega. L’Emigrant fue musicado por Amadeu Vives para l’Orfeó Català. Les inserto un youtube de cómo se canta. Se canta sin la segunda estrofa del poema de Mn. Cinto. El Cant de la Senyera es un poema de Joan Maragall. Con música del Sr. Lluís Millet fue el himno de l’Orfeó Català. Estuvo prohibido de 1939 a 1960. Les adjunto su texto con su traducción.

https://es.wikipedia.org/wiki/Oda_a_la_Patria

http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/comentari%20P%E0tria.htm

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/maragall.htm#Oda%20a%20Espanya

https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27emigrant

https://www.youtube.com/watch?v=IdS5v9Ej0zs

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant_de_la_Senyera

https://ca.wikisource.org/wiki/Obres_completes_d%27en_Joan_Maragall_-_Escrits_en_prosa_I/Visca_Espanya!!

¿Y ya está? Sí, pero no. Prefiero que lo siguiente no sea una nota mía añadida como comentario, sino colofón de mi escrito. Para conocimiento de l’Arxiu Maragall sito en calle Alfons XII, 79 08006 Barcelona Tel 932001416 http://www.joanmaragall.cat/

La firma de la fotografía y la fotografía son las de Joan Maragall. La frase de la fotografía es una manipulación de lo que dijo por escrito el poeta en su artículo Visca Espanya! publicado el día 5 de mayo de 1908. L’Arxiu Maragall me ha respondido con celeridad y claridad. Les adjunto en mi pincelada el link oficial del artículo. No es de recibo expresar 1860-1960, sin alusión al centenario del nacimiento induciendo a engaño, en vez de 1860-1911 (nacimiento-fallecimiento). El catalanismo separatista imperante que quiere romper con España también tiene culpables no catalanes visceralmente anti españoles. A ellos les dedico mi pincelada. Si yo obtengo la información correcta vía correo electrónico, ¿por qué razón hay interés en manipular la verdad histórica? Visca Espanya! en lengua catalana. Lo dice el poeta por escrito a principios del siglo XX. Lo digo yo en lengua catalana a principios del siglo XXI. Seguirán más escritos míos con las mismas etiquetas de blog de Estado, Nación y Patria.