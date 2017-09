Afirmación identitaria colectiva política (I)

Bandera de la Organización de las Naciones Unidas

Trataré en sucesivos escritos razonar qué es una nación como afirmación identitaria política. Copio manualmente para todos Vds. lo que expresa mi Diccionari manual de la llengua catalana de Enciclopèdia Catalana (segona reimpresió novembre del 2000 de la segona edició octubre del 1998).

Nació f DR/POLÍT Comunitat d’individus als quals uns vincles determinats, però diversificables, bàsicament culturals i d’estructura econòmica, amb una història comuna, donen una fesomia pròpia, diferenciada i diferenciadora i una voluntat d’organització i projecció autònoma que, al límit, els porta a voler-se dotar d’institucions polítiques pròpies fins a constituir-se en estat.

Conviene comparar con lo que expresa acerca del término nación el Diccionario electrónico de la RAE en su edición del tricentenario.

La primera acepción del vocablo en lengua catalana apunta a una voluntad de erigirse en estado (la minúscula no es mía). La edición electrónica de la RAE apunta a un mismo Gobierno (la mayúscula no es mía), a un territorio, a un mismo idioma y a una tradición común. Me quedo a dos velas, pues o soy muy lerdo o no tienen ni idea de la definición tanto la Enciclopèdia Catalana como la Real Academia Española electrónica de la lengua. He encontrado una definición a mi modo de ver muy ecuánime que señala esto que yo remarco en negrita:

Es muy importante dejar en claro que si bien en muchas ocasiones se utiliza el término “nación” como sinónimo de estado , conceptual y prácticamente no son lo mismo.

Y me pregunto: En los Estados Unidos de América (USA) ¿cuántas naciones hay? Que yo sepa hay una sola. Me pregunto más. En Suiza no se habla una única lengua y sin embargo constituye una única nación. La URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) es un muy amplio territorio con distintos estados. Que yo sepa oficialmente hay una sola nación. En estos casos nación tiene una connotación que va más allá del concepto estado. En la URSS hay estados adheridos que tienen conciencia propia de nación distinta. Fueron adheridos en tiempos de la Revolución soviética. En Bélgica se hablan dos lenguas, es una misma nación en un mismo estado. Canadá es otro ejemplo singular: una misma moneda que no es el euro y dos lenguas oficiales, la francesa y la inglesa, en un mismo estado y en una misma nación.

Definir bien qué es una nación es el primer paso. Todo estado en principio es una proyección de la misma. Sin embargo la realidad no siempre es ésta. Cuando una determinada nación se expresa en un mismo estado no hay problema. Surge cuando se opone nación pretendida a estado existente, al afirmar una identidad propia colectiva como nación distinta que precisa un estado propio diferente al existente. Surge en quienes lo sustentan y surge en quienes lo padecen pues discrepan del nuevo enfoque propuesto. La conciencia nacional no es privativa de quien sustenta otra distinta a la existente reconocida. A menos que esta otra conciencia sea asumida por la totalidad de las personas que integran el colectivo poblacional concreto. Cuando se prescinde e incluso hay oposición a esta premisa puede propiciarse algo tremendo, especialmente si la economía del país en concreto atraviesa un bache. Si tienen tiempo atiendan este extenso relato de lo que aconteció en Ruanda a finales del siglo XX.