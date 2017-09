Afirmación identitaria colectiva política (II)

Frase célebre de Otto Von Bismark

He clicado en la Wikipedia la entrada Nación española y en la cuarta anotación remite a un artículo periodístico que leí y atendí en su día. Artículo publicado por el periódico El País el 15 de enero de 1978 antes de la promulgación de la vigente Constitución el día 6 de diciembre de 1978. A unos cuantos años vista vale la pena releer a D. Julián Marías. Es un archivo .pdf descargable e imprimible. Su lectura me confirmó lo que yo ya sabía en aquel tiempo de juventud. España como Nación es la primera surgida en el devenir del tiempo. Las otras existentes han sido posteriores. El vocablo Nación está asociado en sus orígenes a España.

En el año 1930, con anterioridad a la promulgación de la II República Española el 14 de abril de 1931, el periodista, profesor e historiador norteamericano enamorado de España William Thomas Walsh publicó su documentado libro Isabella of Spain. El vínculo wikipédico acerca de él se queda corto.

El texto de la contraportada de papel de la edición española del libro Isabel de España (1993) dice lo siguiente: <<WILLIAM THOMAS WALSH nació en Waterbury, Connecticut, en 1891. Estudió en las Universidades de Yale y Fordham. Ejerció el periodismo durante muchos años y fue profesor de lengua inglesa en el Colegio del Sagrado Corazón de Manhattanville. La Universidad de Notre Dame le concedió la medalla Lactare por su labor como literato e historiador especializado en temas hispánicos. Por sus trabajos sobre historia de España le fue concedida la Cruz de Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz de Isabel la Católica. W. Th. Walsh se sintió pronto atraído por la Historia de España, y en 1930 publicó en inglés la obra que ahora presentamos, traducida al francés en 1932, antes de que apareciera la primera edición castellana (Burgos, 1937), a la que siguieron tres, en el espacio de dos años. Buena prueba de su éxito. Una versión alemana apareció en 1938. Falleció en 1949.>>

Dedicatoria del libro a cargo del autor en la primera página: A mi padre en agradecida memoria. Ilustración de la portada de papel: Óleo del Museo del Prado Isabel la Católica de Luis de Madrazo y Kuntz (1825-1897).

Este libro fue publicado por Ediciones Palabra en 1993 con traducción de Gloria Esteban Villar. La presentación en seis páginas a cargo de Lourdes Díaz-Trechuelo, Catedrática Emérita de la Universidad de Córdoba, está fechada en Sevilla en julio de 1993. Los tres primeros párrafos dicen lo siguiente:

“Para comprender la Historia e interpretarla correctamente, es necesario conocer bien todas las circunstancias que rodean los hechos y penetrar en la mentalidad de los hombres que fueron sus protagonistas, entendiendo su escala de valores y sus ideales. No debemos aplicar a cualquier época pasada nuestros criterios actuales, aunque, por supuesto, comprender no significa aprobar sin restricciones cuanto hicieron los hombres del pasado. Tampoco sería objetivo condenarlo todo, sin tener en cuenta que nadie consigue estar por encima de las ideas de su tiempo, siempre influyentes en los juicios y opiniones.

Los Reyes Católicos no están hoy de moda: el establecimiento de la Inquisición y la expulsión de los judíos son, para muchos, negros lunares que empañan su memoria. Incluso el haber ayudado a Colón e iniciado la colonización española en las Antillas, se consideran también como hechos reprobables. Precisamente por todo esto merece la pena que fijemos nuestra atención en una época crucial de nuestra Historia, oyendo no sólo el juicio negativo de sus detractores, sino el parecer de quienes sostienen otras opiniones.

El autor de este libro es un hispanista católico norteamericano, ya fallecido, que fue periodista en su juventud y luego profesor. W. Th. Walsh se sintió pronto atraído por la Historia de España, y en 1930 publicó en inglés la obra que ahora presentamos, traducida al francés en 1932, antes de que apareciera la primera edición castellana (Burgos,1937), a la que siguieron tres, en el espacio de dos años. Buena prueba de su éxito. Una versión alemana apareció en 1938.”

El prólogo de William Thomas Walsh empieza así:

“Este libro intenta contar la extraordinaria historia de la reina Isabel de Castilla tal y como se desarrolló a ojos de sus contemporáneos y con el sangriento telón de fondo de su época. Se trata de un relato tan dramático, tan fascinante, que no necesita ser embellecido ni completado por los conocimientos -o los disparates- de otros tiempos. Explorar a la luz de una pseudo-ciencia el mundo interior de hombres y mujeres que llevan siglos muertos; destrozar con despiadada ironía todo lo que parece noble y generoso; considerar abiertas, como si fuéramos infalibles, las bisagras más ocultas de las puertas que dan paso a ese profundo santuario de la conciencia humana, inviolable hasta para un confesor… son oficios todos ellos que nunca me han gustado y para los cuales no me considero con talento. Y, si en alguna ocasión he caído inadvertidamente en cualquiera de las trampas que suele tender el vicio de la megalomanía, pido disculpas de antemano. Bajo la ingenua retórica de los cronistas del siglo XV existe material suficiente para lograr lo que Joseph Conrad llamaba la reproducción de la vibración vital y Michelet la resurrección de la carne; y ello sin tener que recurrir a ninguna interpretación subjetiva. Me ha parecido fundamental seguir las fuentes de modo objetivo, dejándolas hablar por sí solas en la medida de lo posible; porque, por extraño que pueda parecer, la vida de la protectora de Colón y madrina de América nunca se ha contado de forma coherente ni completa.”

Lean el libro. Se sigue publicando

He localizado en la web del Museo del Prado el óleo sobre lienzo de Luis de Madrazo. Advierte el museo que no está permitido descargar la fotografía para publicitar. Mejor no hacerlo. Podría digitalizar la portada de papel de mi libro de tapa dura. Dar con una fotografía que ilustre el concepto “nación” diferenciado del concepto “estado” como que no lo consigo. He dado con un dibujo con una frase célebre atribuida a Otto von Bismarck, el fundador de la nación alemana en el siglo XIX. Veo que hay varias entradas hablando a propósito de la frase. Es una frase para reflexionar. Al asunto “estado” aún no he llegado.