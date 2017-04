Ajuda’ns Déu meu per tot el que ens ve damunt, una immensa ona que tot ho submergeix i arrossega, mentre l’Església calla a l’excés i es refugia en la seguretat de l’interior dels seus temples o en les paraules políticament correctes. Sembla que no queda espai per a la denúncia profètica, però sense profetes, Senyor, correm el risc de l’acomodació a l’establert prescindint de si és conforme o no amb la teva Paraula.

Ens hem especialitzat a bombar l’aigua que penetra en la nau per pal·liar els estralls de la inundació als qui viuen en els pisos inferiors, fins i tot tapem algunes de les bretxes, però contínuament s’obren de noves, perquè és tot el casc, tot el disseny, que està desajustat.

Els viatgers de les primeres cobertes gaudeixen de la travessia, però els que es veuen obligats a romandre o descendir a les cobertes inferiors s’amotinen, i en la seva desesperació cada vegada hi ha més disposats a escoltar als qui digui defensar-los i cridi amb contundència algunes de les causes dels mals. Apareixen presumptes tribuns de la plebs, en lloc de pastors i profetes de la comunitat.

És necessari bombar l’aigua, però no n’hi ha prou amb això. Són necessaris els hospitals de campanya per atendre als ferits per la societat desvinculada, però si solament fem això acabem sent còmplices de les causes que els fereixen, del mal. De les estructures de pecat, tan importants i tan oblidades pels teus fidels, Senyor (num. 36 i 37).

Necessitem la teva ajuda, Senyor. Dóna’ns pastors profetes que estableixin amb claredat i sense temor, amb continuïtat, el teu horitzó de sentit, i pastors executius pràctics, que sàpiguen impulsar les respostes del teu poble en el concret.

Ajuda’ns Senyor a disposar del carisma dels primers cristians, que d’una minoria marginal en un racó de l’Imperi van passar a constituir la seva majoria fins que el poder no va tenir més remei que reconèixer-los i valorar-los.