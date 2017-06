Amar al mundo sin ser del mundo: dos libros de Chesterton

Una vez, el diario inglés The Times solicitó a escritores y pensadores que respondieran a la pregunta: “¿Qué está mal en el mundo?” Se dice que Chesterton respondió a la encuesta con una sola palabra: “Yo.” Más tarde se puso a pensar mejor sobre la pregunta, pues publicó un libro entero sobre el tema: What’s Wrong with the World (1910).

Aunque este libro es relativamente poco conocido, es de los mejores de Chesterton, una amenísima exposición de una doctrina llena de alegría para un mundo enfermo, loco y podrido de tristeza. A primera vista, el título parece muy fácil de traducir, pero tal vez el tono y espíritu del libro se expresa mejor si, en vez de traducirlo literalmente, dijera: “¿Pero qué le está pasando al mundo?”

La idea central del libro es que somos hombres que sabemos cada vez más acerca de cada vez menos. Por su sobrio humanismo y por su conservadurismo patricio es un libro que merece la pena ser leído, si uno tiene el alma lo suficientemente ancha como para escuchar a alguien que opina muy diferente a las opiniones preponderantes de nuestro tiempo.

Este es un libro sobre cuestiones sociales. En lo económico, presenta una especie de tercera vía que Chesterton bosquejó, junto con su amigo Hillaire Belloc, llamada distributismo. Drásticamente simplificado, se trata de un régimen atomizado de propiedad privada y libre empresa, en el cual tantos individuos como sea posible sean dueños de un capital suficiente para ser independientes, tanto de las grandes empresas capitalistas como del Estado benefactor monolítico.

El libro está dividido en cinco secciones, una dedicada al imperialismo, o “el error acerca del hombre”; otra, al feminismo, o “el error acerca de la mujer”; otro acerca de la educación, o “el error acerca del niño”. El impacto acumulado del libro es como leer los aforismos de un Nietzche extremadamente elegante, aunque domesticado al uso del gabinete de un caballero inglés.

Casi un cuarto de siglo más tarde, Chesterton escribió otro libro de carácter semejante: Avowals and Denials (1934). Publicado poco antes de la muerte del escritor, en el libro la voz de Chesterton ya se escucha cansada. Aún defiende la civilización con gozo y alegría. Todavía ríe con buen humor. Como lo ha hecho toda su vida, lucha contra las modas, afirmando que la sensatez y la cordura están en las tradiciones.

Pero el mundo se oscureció. La civilización está en riesgo. Los bárbaros están de vuelta (nótese que La rebelión de las masas, donde Ortega y Gasset presenta la idea de “la invasión vertical de los bárbaros” es contemporáneo). Chesterton define “barbarie” como “la destrucción de aquello que los hombres han comprendido siempre a manos de hombres que no lo comprenden”. Cada nueva propuesta para la emancipación del hombre acaba en una nueva forma de esclavitud. “Lo que enfrentamos no es un nuevo orden, sino un nuevo desorden.”

Aunque estos dos libros están muy separados en el tiempo, se pueden leer juntos. Ambos tratan acerca de la fascinación por el hombre, esta cosa compleja y respetable, el animal que ríe, cuya única superioridad sobre los otros animales consiste en haber caído, que huye de un Dios que lo espera con los brazos abiertos, para perseguir espejismos. Aquí Chesterton habla con voz de profeta. Nos dirigimos hacia una Edad Oscura. Pero no tenemos por qué llegar ahí.

La historia nos da una lección. Los bárbaros ya fueron derrotados. Pero hay que tener ganas de luchar contra ellos.