Andrés Garrigó, director de ‘Fátima, el último misterio’: “la humanidad hace lo que dice la Virgen”

La Universitat Abat Oliba CEU acogió el estreno en Cataluña de la película-documental Fátima, el último misterio, el pasado 17 de mayo. La proyección de este filme sobre cómo las apariciones de la Virgen María en Fátima han cambiado el mundo contó con la presencia de su director, Andrés Garrigó.

Garrigó estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid y Periodismo en la de Navarra. Ocupó la dirección de Gaceta Universitaria hasta 1969, año en que se trasladó a Bruselas, donde trabajó en el Institut International d’Etudes sur l’Education, y fue corresponsal de los periódicos españoles La Vanguardia y ABC. Además, dirigió la agencia de noticias y colaboraciones Europe Today. A finales de los 90 regresó a España donde fundó la productora de documentales para la televisión Goya Producciones, que dirige. Conversamos con él:

¿Qué narra su documental “Fátima, el último misterio?

Esta película documental de Goya Producciones investiga la correlación entre lo que la Virgen pide o profetiza en Fátima y lo que le sucede a la humanidad en los 100 últimos años. Esa cadena de “coincidencias” históricas es para muchos de nuestros 30 entrevistados una relación de “causa-efecto”. De ella puede desprenderse una pauta: si la humanidad hace lo que dice la Virgen, se sigue la paz, si no, se sigue la guerra…

En la película recreamos la tercera parte del secreto. En él vemos un ángel con una espada de fuego que apunta al mundo como para incendiarlo. La Virgen lo impide mientras el ángel repite por tres veces la palabra “penitencia”. ¿Qué significa esto? Según nuestros expertos parece que el futuro, la paz, depende de la respuesta de la humanidad a la llamada del Cielo… ¿Podría mañana esa espada de fuego reducir el mundo a cenizas? El Cardenal Ratzinger dijo que esa posibilidad no es pura fantasía: depende del comportamiento de la humanidad… ¡No somo espectadores pasivos!

“El comunismo ruso llevaba en su ideología la disolución del matrimonio”

Su trabajo aborda, entre otras cosas, los peligros que amenazan a la Familia. ¿Cuáles son?

La vidente Lucía escribió que “la última batalla entre el reino de Dios y satanás” se librará en el terreno del matrimonio y la familia”. La película descubre que esa batalla se inició precisamente en 1917, con Lenin. El comunismo ruso llevaba en su ideología la disolución del matrimonio. De hecho decretó el divorcio y el aborto gratuito apenas terminada la revolución. Por contraste, hoy Rusia es un país pro familia que hace frente a la ideología de género.

¿Qué relación tiene la Familia con Fátima?

La familia sufre con el deterioro de la moral familiar. La Virgen dijo a Santa Jacinta que llegarían unas modas que ofenderían mucho a su Inmaculado Corazón y al de su Hijo. Y le reveló que los pecados que más gente llevan al infierno son los pecados de la carne. Esto nos lo cuenta una hermana clarisa en la misma habitación del orfanato de Lisboa en que Jacinta recibió este mensaje de la Virgen, poco antes de morir.

“El mensaje principal de Fátima es la llamada a la oración y la conversión”

¿Por qué cree que suscita tanto interés el fenómeno espiritual de Fátima todavía hoy?



El “secreto” fascinó a la gente durante mucho tiempo y, dio lugar a muchas interpretaciones catastrofistas y hasta esotéricas, que desgraciadamente siguen vivas, en libros e internet. En muchos casos, distraen del mensaje principal, que es la llamada a la oración y la conversión. Eso, y no las disquisiciones sobre nuevos “secretos”, lo que puede salvar realmente al mundo actual.

El filme desgrana a través de 30 expertos la correlación entre los hechos marianos y los grandes acontecimientos históricos del siglo XX. ¿Cuáles son esos vínculos?

Las relaciones o “coincidencias” entre Fátima y la Historia son muchas. He aquí algunos ejemplos:

La semana siguiente de la última aparición en 1917 , cesa la persecución religiosa el Portugal.

En 1920 los revolucionarios bolcheviques se lanzan a la conquista de Europa: son detenidos a las puertas de Varsovia por una intervención de la Virgen.

En 1942 Pío XII consagra el mundo a la Virgen: enseguida la Alemania nazi, vencedora hasta entonces, empieza a perder todas las batallas.

En Austria en 1955, tras una cruzada del rosario, inexplicablemente las fuerzas soviéticas de ocupación se retiran pacíficamente.

En el verano 1975 tras la Revolución de los Claveles, el partido comunista toma el poder. Un millón de portugueses rezan a Fátima y la revolución se extingue.

Según la vidente Lucia hacia 1985 estaba prevista una Guerra Mundial nuclear . La evitó la consagración de Juan Pablo II a la Virgen de Fátima en San Pedro en 1984.

. La evitó la consagración de Juan Pablo II a la Virgen de Fátima en San Pedro en 1984. A los poco días de esa consagración el 13 de mayo de 1984 estalla el polvorín de misiles nucleares de la flota soviética… mermando su capacidad ofensiva.

Y podríamos seguir… En esos hechos y esas fechas muchos ven el dedo de Dios que actúa a través de la Virgen de Fátima. Para quien no razona en la esfera de la fe, dice Navarro-Valls, eso puede parecer pintoresco, pero para él no lo es. La caída del Imperio Soviético sin derramamiento de sangre es para él, y para muchos, un gran milagro, que nadie podía imaginar.

El largometraje incorpora una trama de ficción en la que una joven viuda decepcionada con Dios por su pérdida descubre a Fátima y a sus misterios. ¿Por qué utiliza esta historia en el documental?

La ficción no es un recurso frecuente en un documental y es un tanto original. En este caso tiene dos funciones: 1) nos acerca al mundo actual, y en particular al ambiente de los que no creen o no practican. 2) Hace “respirar” a un documental muy denso en datos, de tal modo que no cansa, y al final a la gente le parecen cortos sus 80 minutos.

“Ninguna película nos había dicho en detalle si lo que Ella dijo se cumplió de verdad”

¿Qué aporta este documental de lo que no se haya dicho ya sobre este fenómeno mariano?

Sobre Fátima hay muchos libros y unas pocas películas. Pero el tema está apenas iniciado. Esas películas nos contaron -y no del todo- lo que la Virgen dijo y profetizó. Pero ninguna nos ha dicho en detalle si lo que Ella dijo se cumplió de verdad y cómo cambió el mundo. Nuestra película responde a esta duda: si la Virgen actuó en 1917, ¿se quedó “inactiva” en los 100 años siguientes? Fátima el Último Misterio demuestra que no y aporta una impresionante cantidad de datos, muchos de ellos desconocidos. Otra novedad es que no caemos en el esoterismo, las teorías conspiratorias, las tramas ocultas… cuyo efecto es eclipsar el verdadero mensaje de conversión.

El santuario de Fátima