Ángela Merkel en Alemania

Cierto que no es que el populismo tenga opciones de victoria en Alemania, frente a lo que sí ocurre en Francia y en Holanda, y ha amenazado a Austria, pero la perspectiva de que Alternativa por Alemania entre en el Bundestag ha puesto nerviosos a los conservadores. Y a esto se suma el tradicional rechazo germano a ejercer abiertamente el liderazgo en Europa. Las turbulencias en la Unión, al menos por ahora, no van a provocar que Merkel dé un paso al frente, como esperaba ver Obama hace casi un mes en la reunión del G5, sino más bien que extreme todas las cautelas. No se lo están poniendo fácil los terroristas musulmanes.