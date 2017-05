La Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado la Instrucción “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”.

Ya en los primeros párrafos dicen los obispos que la fe en Jesucristo nos arranca del individualismo religioso tan extendido entre quienes hacen una religión a su medida, o dicen creer y no practicar cuando en realidad es lo contrario: como no practican no creen o creen a su modo ¿Aunque ese Jesús es realmente el del Evangelio? Porque el individualismo es una enfermedad que nace en la juventud y no acaba hasta la muerte, salvo que uno se abra a la gracia de Dios y a la mediación de su Iglesia que son realmente un antídoto contra el individualismo.