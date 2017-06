Un arzobispo polaco cede su casa de Roma a una familia refugiada siria

Después de haber decidido dejar su apartamento de la calle romana de Via Borgo Pio a una familia de refugiados, duerme en su oficina. Se trata del arzobispo polaco Konrad Krajewski, que se ha tomado muy enserio la tarea encomendada por el Papa Francisco en 2013: “No esperéis a que los podres os busquen, hay que buscar a los pobres”.

Pero Konrad ha hecho algo más. No se ha limitado a ayudarles, sino que les ha dado todo. Tras enterarse de la llegada de una pareja de sirios que acababa de dar a luz a una niña, el arzobispo les cedió el apartamento que el Vaticano le había entregado. El prelado se trasladó a su oficina, situada en el último piso de un pequeño edificio de Roma. “Es una cosa normal, nada excepcional”, explica humildemente el arzobispo al diario La Repubblica.

“Son muchos los sacerdotes del mundo que, desde hace mucho, comportan así. La caridad y la generosidad está en el ADN de la Iglesia. A cada uno se le pide una cosa según su misión. Yo no tengo familia, soy un simple sacerdote, ofrezco mi apartamento, que no me cuesta nada”, señala Konrad.

Asimismo, el arzobispo polaco explica que “durante el verano, nuestro servicio continúa. La gente tiene necesidades todos los días del año y todas las horas del día. El Papa Francisco ha pedido llevar a los pobres el ejemplo de San Francisco. En la Iglesia son muchos los que ya lo hacen”, concluye.