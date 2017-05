Asaltos sexuales en las escuelas públicas, un grave problema

Associated Press ha abierto una investigación de un año de duración sobre las escuelas públicas en EEUU que revela el escándalo masivo de 17.000 casos de agresiones sexuales reportadas entre estudiantes, incluso de tan solo 5 años de edad, en los últimos cuatro años. Los expertos coinciden en que muchos más casos, quizá la mayoría, no salen a la luz publica por motivos de vergüenza o amenazas y obviamente para no desacreditar los propios centros educativos. Decenas de nuevos casos se reportan cada semana en lo que es un escándalo nacional de proporciones sin precedentes. Los colegios públicos ocupan el 2ª lugar en el que los niños sufren mayor número de violaciones o son asaltados sexualmente. Y estos datos son más o menos extrapolables a los demás países.

Algunos estudiosos han apuntado como causa a la hipersexualización que reciben los niños, que ya desde el kindergarten pierden la inocencia, menores a los que se bombardea semanalmente con toda clase de sexo explícito en las clases de educación sexual, y últimamente con la ideología de género que llega a confundirles hasta el punto en que hoy el 20% de los millennials de EEUU se considera LGBT y un 12% no está conforme con su “género”. Y el acceso a la pornografía a través de dispositivos electrónicos no hacen sino empeorar el problema, así como la redefinición homosexual de la paternidad y el matrimonio. Si a esto unimos la falta de educación religiosa, la prohibición de rezar en las escuelas públicas o la ideologización anticatólica, los medios que podrían contrarrestar esta locura, entonces tenemos un grave problema.

Pero, ¿qué hay detrás del adoctrinamiento sistemático de los niños que los está convirtiendo en monstruos sexuales y a sus escuelas en campos de concentración ideológicos? Algunos dicen que el objetivo es disminuir el número de nacimientos, puesto que los confundidos en su identidad sexual no fundarán familias ni tendrán hijos naturales.

Associated Press concluye que el problema del abuso sexual en las escuelas públicas es tan grave que recomienda la educación en el hogar o homeschooling como una opción para escapar de la creciente amenaza.