Atentados en Barcelona: esperanza y perdón

Al parecer los atentados de Barcelona y Cambrils eran el complemento de un atentado más simbólico: querían hacer saltar por los aires la Sagrada Familia. Es uno de los monumentos más visitados de Occidente y Antoni Gaudí el arquitecto popularmente más conocido del mundo. De haber sucedido, el hecho seguramente hubiese tenido un enorme impacto mediático.

Pero en la Sagrada Familia, ya en época de Gaudí, encontramos a un terrorista y creo que esto no lo sabía quien planeaba la explosión.

La Sagrada Familia, con sus formas que tanto asombran a los visitantes, se distingue de las demás grandes iglesias por un gran claustro que la rodea completamente, y que tiene el aspecto de una muralla abierta, como la que circunda la Jerusalén celestial. Un claustro que atraviesa las monumentales fachadas dedicadas a los misterios del Nacimiento y la Pasión de Jesús, diseñado para poder celebrar la procesión del Viacrucis y rezar comunitariamente el Rosario. Un anillo de protección hecho de piedras y oración, una cerca completamente dedicada a María. Dentro de este claustro inusual, Gaudí deja construido un portal dedicado a la Virgen del Rosario: y allí, a la derecha de la Virgen, toda ella rodeada de rosas, hay una pequeña imagen de un hombre moderno.

La majestuosidad y la belleza de María y de los santos “del Rosario”, santa Catalina de Siena y san Domingo, atraen la mirada del peregrino que visita el templo expiatorio de Barcelona; sin embargo, ese hombrecito está allí, arrodillado, con la mirada fija en la Virgen y con la mano izquierda tendida hacia abajo. Debajo hay un ser deforme, un reptil antropomorfo que le ofrece una bomba Orsini, la bomba esférica típica de los atentados anarquistas. Representa a Santiago Salvador, un anarquista conocido por ser el artífice del atentado de 1893 en el Teatro Liceu, que causó 22 muertos y 33 heridos.

La actualidad de este hombre se refleja en las palabras recogidas en el interrogatorio al que fue sometido tras ser arrestado por la policía. Santiago Salvador declara “no quería matar a personas determinadas. Me era indiferente matar a uno o a otro. Mi deseo era sembrar el terror y la angustia”.

Gaudí conocía personalmente a algunas víctimas del atentado, que pertenecían a una familia a la que le unía una profunda amistad. Ese atentado no era el fruto de la locura de un hombre aislado sino de un movimiento que quería imponerse a cualquier precio. En la ciudad la tensión social aumenta de manera exponencial. “Ojo por ojo” es el lema con el cual la prensa describe Barcelona. Huelgas generales continuas, pistoleros en las calles con la misión de matar a los insurrectos. Gaudí va cada día al centro de Barcelona para hablar con su confesor y sus discípulos están preocupados de que una bala vagante lo pueda alcanzar. Y es que Gaudí dirige las obras de la Sagrada Familia y muchos de sus trabajadores forman parte del Sindicato anarquista, que cosecha muchas adhesiones entre los obreros.

Entonces ¿por qué esa imagen? ¿Por qué un anarquista listo para lanzar una bomba —la violencia— está representado al lado de san Domingo —la imagen del hombre puro que abandona su estado social por la pobreza y la vida de contemplación y predicación— a los pies de María?

El anarquista, representado mucho más pequeño que el santo, mira a la Virgen y, en la Sagrada Familia, no toca la bomba. Quizás cuando la hizo explotar todavía no sabía adónde dirigir su mirada. Y la de Gaudí parece una profecía, o una oración “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”. Las crónicas sobre la vida de Santiago Salvador narran su conversión antes de la ejecución militar.

Son años convulsos y Gaudí vive con su anciano padre y su sobrina en el Parque Güell, lejos de la ciudad en revuelta. Pero desde las ventanas de su casa domina toda Barcelona.

El 25 de julio de 1909 la ciudad de Barcelona, cerrada con barricadas por los sindicatos, arde. Se queman todos los edificios religiosos: conventos, iglesias, colegios… Durante una semana de la ciudad del gran desarrollo industrial se levantan columnas de humo, todo arde.

¿Cuántos de los obreros de Gaudí habrán participado en estos motines? En efecto, el sindicato anarquista estaba muy presente en la obra de la Sagrada Familia.

¿Qué es lo que impulsa a estos trabajadores a incendiar todo lo que tiene algo que ver con la religión? ¿Habrían podido quemar algún día también la Sagrada Familia, obra de sus manos?

Gaudí no hace grandes declaraciones, no consta ni una palabra suya sobre la Semana Trágica, sino que con sus ahorros construye, dentro del recinto donde debía erigirse en un futuro la nave central, un colegio para los hijos de los obreros que trabajan en la Sagrada Familia. El espacio que debía albergar las grandes columnas arbóreas, se puebla de niños.

Una pequeña escuela de ladrillo, con el techo curvilíneo, cuya planta representa tres corazones entrecruzados: los corazones de la Sagrada Familia. Sin embargo, la novedad de la escuela no reside sólo en sus formas, que hablan de amor, sino sobre todo en la educación que allí se impartía.

Un método educativo que Gaudí estudió con el sacerdote custodio de la cripta, don Gil Parés: las asignaturas se impartían juntas, no fragmentadas, matemáticas y física, geometría y música… Y todas las asignaturas se confirmaban con la experiencia. Y sorprende ver a los niños, hijos de obreros, sentados alrededor de una charca que intentan hacer navegar unos barquitos desplazando los cúmulos de tierra que reproducen las formas de los continentes, descubriendo así tanto la tectónica de placas como las corrientes oceánicas.

Una educación que evoca una paternidad, un amor por la persona humana, por cada uno de los niños. Se vacunaba gratuitamente a todos los niños del colegio, en una época en la cual era un privilegio sólo para ricos; las fiestas para los niños se organizaban con la mejor orquesta de Barcelona, el Orfeón catalán, reproduciendo así una Jerusalén celestial en construcción.

Barcelona sigue siendo objeto de enfrentamientos sociales, pero la Sagrada Familia se transforma en la esperanza de un pueblo humilde, que desde los andamios mira a sus hijos felices en esa escuela, que parece un juego, y que le hace desear que ese lugar no arda nunca.

La creatividad de Gaudí, con la presencia de la escuela, crece de manera exponencial. Por lo tanto, no es una idea lo que mueve a Gaudí sino una vida.

San Pablo diría “hemos sido salvados en esperanza”. Hoy personas provenientes de todo el mundo visitan la Sagrada Familia. Después de los atentados, la imagen de Santiago Salvador vuelve a ser más actual que nunca, como la certeza de que el perdón y la vida son la fuente de una creatividad nueva capaz de cosas grandes.

