Bendición Urbi et Orbi: el Papa llama a la paz en el mundo

Después de celebrar la misa de Pascua de Resurrección, el papa Francisco leyó, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el mensaje pascual e impartió la bendicón Urbi et Orbi, en la que hizo una llamada fuerte a la paz en Medio Oriente y Siria, donde no cesan “el horror y la muerte” y pidió “soluciones pacíficas” para superar tensiones “políticas y sociales” en América Latina.

Francisco dirigió un pensamiento especial a las poblaciones de Siria, Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo, Ucrania que sufren conflictos sin fin y deseó paz para todo Medio Oriente, en especial para Tierra Santa, Irak y Yemen.

El pontífice tampoco se olvido de América Latina, marcada por tensiones políticas y sociales, para que Jesús Resucitado “sostenga los esfuerzos de quienes se comprometen por el bien común”.

Que Jesús Resucitado, pidió también el Santo Padre, “done a los representantes de las Naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y se acabe con el tráfico de armas”.

Finalmente, el corazón del Papa fue al continente europeo deseando que el Señor Resucitado dé esperanza a quien sufre la falta de trabajo, en particular a los jóvenes.

El Papa recordó también que hoy, los cristianos de todas las confesiones celebran juntos la Pascua y así – dijo – resuena a una sola voz en toda la tierra el anuncio más hermoso: ¡Era verdad, ha resucitado el Señor!