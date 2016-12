El Betlem com a acció

El Betlem és el símbol per excel·lència del Nadal. I si aquest és el motiu i no un altre, per què es persegueix suprimir-lo o transformar-lo en coses tan simples com “un paisatge d’hivern”? En definitiva, es tracta de destruir les arrels del que som. Però més enllà d’aquestes cuites, un dels significats possibles de la simbologia del naixement del Fill de Déu, és la de pauta de guia per a l’acció. El Betlem no és un acte passiu, sinó un projecte per actuar que es desprèn dels seus personatges. El centre, allò que li aporta sentit és el nen Jesús, envoltat i protegit per Josep i Maria. I aquest centre ens crida en primer lloc a acudir a Ell, per lloar-lo i celebrar-lo. Aquest és el primer pas de l’acció, que també ens convoca a tots, i aquest és el segon: la convocatòria a anar cap a Déu. El tercer és el tornar d’allí on procedim: família, treball, problemes, solidaritat, política, barri, universitat. Tornem amb el cor ple de goig perquè Déu ha vingut, i als nostres llocs. Finalment, en el quart pas proclamem aquest anunci i aquest goig amb la fi que, coneixent-los, uns altres puguin acudir també: anar i trobar, convocar als qui coneixen l’anunci, als inicialment predisposats, retornar als nostres llocs a la vida, proclamar amb alegria la trobada i el camí. Aquesta és l’acció que suggereix el Betlem, i és la pauta d’acció per a cada dia, perquè és diàriament que Déu ens crida perquè hi acudim.

Que la contemplació del Betlem, que les nostres nadales, facin present que, juntament amb la lloa a Déu i l’alegria de la seva presència, Ell, ja com a nen, ens crida a l’acció.