Callista Gingrich, nueva embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede

El presidente Donald Trump nombrará a Callista Gingrich, esposa del ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, como nueva embajadora estadounidense en el Vaticano, según informaron la cadena CNN y el diario The New York Times.

El nombramiento se espera que será formalizado antes de que Trump se reúna con el Papa Francisco el 24 de mayo en Roma y después de que la Oficina de Etica del Gobierno de su aprobación, dijo CNN el domingo. Católica devota, Callista Gingrich, de 51 años, dirige actualmente Gingrich Productions, una compañía multimedia.

Newt Gingrich, de 73, fue uno de los pesos pesados republicanos que apoyó a Trump durante la campaña presidencial de 2016. Fue presidente de la Cámara de Representantes -segundo en la línea de sucesión presidencial- de 1995 a 1999, y fue particularmente vehemente en sus llamados a destituir al entonces presidente Bill Clinton por el escándalo sexual con Monica Lewinsky.

Callista Gingrich es la tercera esposa del ex presidente de la Cámara. Después de un conflictivo divorcio de su segunda esposa en 1999, se casó con Callista al año siguiente. El político le atribuye a Callista su conversión al catolicismo.