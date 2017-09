Aquest era el tuit complet de Julián Assange del 2 de setembre a les 8,41h:

“Capitalism+atheism+feminism = sterility = migration. EU birthrate = 1.6. Replacement = 2.1. Merkel, May, Macron, Gentiloni all childless. EU birthrate = 1.6. Replacement = 2.1. Merkel, May, Macron, Gentiloni all childless.”

La contundència del text és òbvia. Assange acusa directament la combinació de capitalisme, ateisme i feminisme com els responsables de la suïcida natalitat europea, i es permet fins i tot un subratllat personal, molt discutible, en indicar que els governants dels quatre majors països de la Unió: Alemanya, Regne Unit , França i Itàlia, no tenen fills, encara que això no signifiqui en tots els casos que no els vulguin, o que respongui per part dels seus protagonistes a l’equació CAF (capitalisme, ateisme i feminisme). Rodríguez Zapatero els tenia i va desencadenar la pitjor de les legislacions possibles. Merkel, per contra, ha mantingut un perfil favorable a la família i a la maternitat

És evident que la Unió Europea, amb una taxa de fecunditat de 1,58 fills per dona en edat fèrtil, tan allunyada de la taxa de reemplaçament del 2,1, ha entrat en desastre demogràfic, perquè situar-se de manera fixa en un 25% per sota del nombre de fills necessaris tindrà un cost molt alt. De fet, l’està tenint ja, perquè el sobreenvelliment, la reducció de persones en edat de treballar, l’augment de la mitjana d’edat de la població, fins a situar-se fora del període de màxima productivitat i creativitat, que té el seu límit al voltant dels 40-45 anys, tot això, té repercussions en la productivitat, el consum i la inversió; en el creixement i benestar, en definitiva. De fet, la persistent baixa inflació i el risc de la deflació a Europa, que fa anys que ja castiga Japó, també afligit per l’absència de fills, és, per a molts economistes, una conseqüència de l’hivern demogràfic.

Sens dubte que l’equació d’Assange té molt de cert. El capitalisme valora la dona com a força de treball, i aquí la maternitat és una nosa. L’ateisme redueix la perspectiva humana al jo, i el fet de crear vida no obeeix a cap mandat que realitza, sinó, en tot cas, només pot respondre a un desig ocasional. El feminisme de segona generació, el de Betty Friedan, per entendre’ns, lligat a la idea de l’avortament com a mecanisme que permet igualar la dona amb l’home, té molt a veure amb la cultura actual que rebutja la maternitat i nega que en ella es realitzi la dona, concepció que el feminisme de gènere, la seva versió actual, encara accentua més.

Però hi ha més raons, perquè en cas contrari no s’explicaria que països com Itàlia, Polònia i Portugal presentin les taxes més baixes de fecunditat. Espanya també, però el nostre país encaixa més amb les societats amb hegemonia cultural del Gender i expansió de l’ateisme, que amb les característiques d’aquells tres països. En qualsevol cas, hi ha un fet cridaner en relació a tots ells, com és la seva tradició catòlica i el fet que els seus episcopats mai hagin abordat a fons aquesta greu qüestió que ho destrueix tot i que és un signe prenyat de negativitat.

Espanya, amb una taxa de 1,33 amb l’agreujant que, a diferència de la majoria de països europeus, encara no s’ha jubilat totalment a la seva generació del baby boom, amb el consegüent impacte sobtat, demostra política i socialment una vocació per al suïcidi col·lectiu digna d’un millor afany.