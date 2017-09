Carriquiry: “La reconciliación es un tema crucial para los colombianos”

(Clarín).- Lleva 46 años en el Vaticano, lapso en el que sirvió a cinco pontífices: Pablo VI (sus últimos siete años), Juan Pablo I, Juan Pablo II, BEnedicto XVI y ahora Francisco. Pero no es un clérigo. Es un laico. El de mayor rango en la Santa Sede: es vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, región que conoce como pocos. En vísperas de subir al avión para acompañar al Papa en su visita a Colombia del 6 al 10 de este mes, Guzmán Carriquiry accedió a hablar con el diario argentino Clarín.

¿El eje del viaje del Papa es hacer un efectivo aporte a la reconciliación nacional ante la división que provoca el arduo proceso de paz?

Ciertamente ésa será una de las cuestiones fundamentales del viaje. Cuando uno piensa que vivió 60 años de guerra, que hay una cultura de violencia arraigada en la vida de la nación y que se sobrealimenta por el problema de la droga y el narcotráfico –Colombia es el primer país de cultivo de la cocaína- más las secuelas de corrupción que esto suscita… Por eso, la reconciliación es un tema capital para los colombianos, que no se resuelve sólo a través de mecanismos políticos. Requiere mucho más. Y el Papa se acerca con un mensaje para tocar el corazón creyente de los colombianos y suscitar entonces movimientos de reconciliación a nivel personal con Dios, familiar y social.

Pero es que hay quienes creen que el proceso de paz consagra la impunidad y sobre todo familiares de las víctimas no lo pueden aceptar…

Es bien conocida la polarización que se generó en Colombia. Los acuerdos, que son un paso significativo, ayudaron a colocar el problema de la paz en el corazón de la escena pública y en la vida de los colombianos. Ahora se requiere un largo proceso de pacificación. Y todos los acuerdos existentes que puedan ser realizados y desarrollados necesitan grandes convergencias políticas, sociales, culturales y espirituales. Si el proceso de paz queda librado a las ambiciones de poder, a las alternancias en el poder de unos u otros, resultan vulnerables. La reconciliación de los colombianos pasa por pedirles desde el corazón creyente, desde el Evangelio, que busquen, en la medida de lo posible, evitar polarizaciones y radicalizaciones, descalificaciones y acusaciones.

Algunos dicen que el aliento del Papa al proceso de paz fue clave en momentos difíciles…

El Papa Francisco tiene una sorprendente autoridad espiritual a nivel mundial. En el mundo actual es sorprendente que quien lo conoce, como los argentinos… Siendo un pastor tiene esa autoridad muy, muy grande y a veces basta una palabra, un gesto suyo para sostener procesos de reconciliación y de pacificación. Pienso que el Papa ha seguido con muchísima atención el proceso colombiano. No hay que reducir su presencia a Colombia a la discusión sobre los acuerdos de paz, por cierto. Pero va a querer alentar esa convergencia de los colombianos en la perspectiva, proclamando con toda la certeza que lo puede hacer un sucesor de Pedro, que Cristo es el príncipe de la paz.

El año pasado, tras el rechazo a los acuerdos en la consulta, el Papa reunió en el Vaticano al presidente Santos, principal impulsor del sí, y a su antecesor Uribe, principal promotor del no. ¿Qué les dijo?

No quiero faltar el respeto, pero quizá les tiró de las orejas a ambos, que se profesan católicos, diciéndoles ¡por favor no polaricen! ¡Traten de buscar las convergencias posibles y después sigan sus propios caminos políticos. Pero eviten que esto se transforme en una fuente de dispersión, de disgregación y confusión de la sociedad colombiana.

¿Va a decir algo de Venezuela el Papa durante su visita a Colombia?

No lo sé. No hay previsto ningún encuentro formal sobre Venezuela. Ciertamente, van a estar en Bogotá dos cardenales venezolanos en respuesta a la invitación a todos los cardenales de América Latina. Obispos venezolanos ciertamente que va a haber en la visita. En cuanto a venezolanos refugiados en Colombia hay muchos. Si el Papa no dice nada es porque considera prudente no hacerlo en este momento. Pero descuento que el tema saldrá en la rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma. No nos olvidemos que el Papa sigue con gran preocupación la situación y que el año pasado un delegado de la Santa Sede participó de una mesa de diálogo.

Sobre la polarización, esa palabra también remite a la Argentina…

Me viene a la mente lo que les recomiendan siempre a los argentinos: quiéranse bien. Las polarizaciones, las radicalizaciones son círculos viciosos. Yo creo que el Papa tiene una confianza enorme en el mensaje del Evangelio como fuerza revolucionaria de reconciliación, de amistad social y lo va a experimentar en Colombia.