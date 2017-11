Cataluña y su gran déficit de la Seguridad Social

La recaudación en Cataluña por cotizaciones para pensiones y paro alcanzó los 22.856 millones de euros en 2016. Por otra parte, los gastos en prestaciones de desempleo y pensiones fueron de 29.560 millones. Por lo tanto, el déficit de Cataluña representa una cantidad de 6.704 millones de euros, un 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB). El ministro carga contra la tesis de una Cataluña solvente dentro de un marco de independencia advirtiendo que sólo con una caída del 5% de las exportaciones equivalente a la pérdida de 250.000 puestos de trabajo. El informe realizado hace unas semanas por CATN estimaba que el impacto económico sólo alcanzaba los 1.308 millones de euros. Según el ministro de Fátima Báñez, los cálculos del antiguo Gobierno de la Generalidad presentaban datos ajenos a la realidad. Otro problema que genera el informe del CATN es la falta de pago de las pensiones de los actuales funcionarios en Cataluña independiente.

Este hecho cambiaría fuerza el escenario de un gobierno que no podía hacer frente a los gastos sociales. La publicación del Ministerio también incluye los gastos de la gestión del sistema de Seguridad Social, lo que Cataluña debería crear una. El actual sistema tiene un coste de 5.000 millones, que supondrían un coste más alto de la independencia.

Cataluña ha cerrado 2016 con un déficit en la Seguridad Social de casi cinco mil millones de euros. Esto se traduce en una capacidad de pago del 78,56%. El resto de la parte que la Comunidad Autónoma no puede pagar a los pensionistas lo lleva a cabo el Estado central. El agujero en la balanza catalana pone en duda la viabilidad del proceso, ya que estos datos son de una situación de recuperación económica. La bajada de los sueldos y la desaparición lenta del tejido industrial en Cataluña, cuyos salarios son los más altos, provocan una reducción directa de las cotizaciones.

El déficit de la Seguridad Social en Cataluña es muy grande, pero es en comparación con el resto de España?

Madrid y Baleares: las únicas sin déficit

Cataluña sólo puede hacer frente al 78,56% de las pensiones, pero no es la única comunidad autónoma con un resultado negativo. En términos absolutos no es la que se encuentra en la peor posición. Andalucía supera la barrera de los 5.000 millones de euros llegando a los 5.500 (significando un 69.73% de capacidad de pago sobre el total). Por otra parte, la Comunidad de Madrid y Baleares son las dos únicas comunidades en las que el balance no tiene un resultado negativo, con un superávit de 224 millones de euros y 197.58, respectivamente. Esto provoca una situación de incertidumbre para las pensiones actuales y futuras.

El futuro de las pensiones es cada vez más negativo para la bajada de los salarios, en parte debido a la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial (sobre la media de los salarios es más alto).

La situación en el resto de España no es mucho mejor. Es verdad que en términos absolutos Cataluña es la segunda comunidad con un mayor déficit (4.963,77 millones de euros), pero su capacidad de pago es mucho mayor que los demás. Aragón, por ejemplo, registra un resultado negativo de 1.316 millones de euros pero sólo se puede pagar por ella misma el 31,94% del total. Extremadura o Cantabria, con un balance negativo de 935,96 y 823 millones, presentan un porcentaje de solvencia similar al de Aragón (37,25% y 43%).

Balance de la Seguridad Social del 2016 expresado en millones de euros. Baleares y Madrid son las únicas con superávit. Datos: Expansión. Fuente: elaboración propia.

Este problema estructural no se debe a quitar importancia, ya que repercute en un futuro de medio y largo plazo. La solución más rápida y más fácil es la del aumento del nivel de salarios para incrementar la cantidad total de cotizaciones. Muchas veces se pone énfasis en el número de afiliados a la Seguridad Social pero no en la cantidad en términos absolutos.