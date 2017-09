Católicos y protestantes: desarrollo económico o vida al sol

Sígueme en Twitter: @jmiroardevol

Con motivo de la crisis económica, ha vuelto a rejuvenecerse la olvidada tesis de Max Weber sobre la relación entre el protestantismo y el capitalismo, y la mayor capacidad de éste para impulsar el crecimiento económico. La tesis de fondo sería que los países protestantes, en función de la cultura moral que genera su forma de entender el cristianismo, están más acordes con las posibilidades que ofrece el capitalismo y son capaces de alcanzar un mayor crecimiento.

Durante bastantes años, estas tesis, que si no recuerdo mal tuvieron un notable predicamento a principios del siglo XX, fueron quedando desprestigiadas. La cuestión no era ni mucho menos tan simple, entre otras razones porque la división no es clara. Hoy mismo puede percibirse en el caso alemán, que es el paradigma de buen funcionamiento económico y que, desde un punto de vista formal, se reparte el país por la mitad entre católicos y protestantes. Lo confirma el hecho de que Baviera, lugar católico por excelencia, posea una dinámica de crecimiento económico extraordinaria y sepa conjugar de una forma digna de admiración la innovación y la investigación científica con la tradición. También está el caso de Polonia, un país que ha conseguido notables éxitos en el plano económico, a pesar del hándicap de tantos años bajo el sistema socialista, y que se caracteriza por su acusado catolicismo. O el éxito irlandés, que durante muchos años fue calificado como ‘tigre’ de Europa y que solamente el carácter especulativo de su banca y la contaminación que han creado sobre las finanzas públicas han conseguido romper, pero que a pesar de ello sigue siendo una de las naciones de Europa con una mayor renta per cápita. O el caso de Austria, históricamente un país católico por excelencia y que presenta una situación económica envidiable. Y así podríamos seguir con otros ejemplos.

La misma formación europea es de fuerte matriz católica. El Mercado Común y la EURATOM , antecesores de la unidad europea, fueron obras de dirigentes muy católicos, algunos de ellos en proceso de beatificación, que tuvieron una visión mucho más allá de su perspectiva nacional y una capacidad de reconciliación muy superior a la que se podía prever después del desgarro de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Adenauer, Schuman y De Gasperi. Y qué decir del norte de Italia, profundamente católico, del que el primer ministro italiano es un perfecto exponente y que presenta crecimientos y un estado envidiable que ya quisiéramos para las comunidades más desarrolladas de España.

Por lo tanto, nada en la realidad ni en la historia permite tal tipo de afirmaciones.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos