Cervera ofrece una iglesia para bodas y funerales laicos como respuesta al obispo de Solsona

La iglesia de Santo Domingo es de propiedad municipal

El gobierno de Cervera quiere abrir las puertas de la antigua iglesia del convento de Santo Domingo para que se hagan “ceremonias laicas, como bodas y funerales” y de esa forma desplazar a los oficios de la iglesia católica. La decisión coincide con una directriz del obispo de Solsona, Xavier Novell, del que dependen las parroquias cerverinas y con la que algunos sectores han querido polemizar. El obispo, en una carta a las parroquias de principios de este mes, indicaba que hay que “restringir progresivamente” a las iglesias todas las actividades que no estén estrictamente vinculadas a los rituales católicos para que las considera “inadecuadas”.

Actualmente, y tras ser desamortizada en el siglo XIX por el Estado, la iglesia de Santo Domingo es de propiedad municipal. El alcalde de Cervera, Ramon Royes, asegura: “No necesitamos esperar qué quiere hacer el rector… Desde hace años, el edificio se está arreglando, también pensando celebrar diferentes actividades. Pero las intenciones del obispo Novell nos han acabado de convencer. Tenemos que encontrar una alternativa para los ciudadanos que quieran celebrar ceremonias laicas y Santo Domingo es perfecto”. El gobierno prepara el plan de seguridad, reglamento y tasas de usos de la iglesia para poder hacerlo realidad. Por otra parte, la ciudad dispone de numerosas iglesias y al gobierno le “preocupa” la directriz del obispo actual. Así lo transmitió en una reunión de la red de museos de Lleida ante el representante del Obispado. “Entiendo que no podamos celebrar el Aquelarre, pero esta actitud no ayuda a acercar el público a los templos. Si terminan vetando a él los actos culturales, considero que deberían replantear las relaciones con la Iglesia. Al fin y al cabo, no pagan ni el IBI “, dice Royes. Una exención fiscal que también tienen partidos políticos, el resto de religiones, sindicatos, fundaciones y edificios de la administración pública, entre otros.

Precisamente, Ramon Royes, miembro del PDECat, anunció que en el próximo pleno municipal llevará una moción para declarar al obispo Novell como persona non grata en la ciudad debido a una glosa dominical en la que el obispo recordaba que el Papa afirma que “todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa”, y recomendó hacer una lectura del punto 175 de Amoris Laetitia: “hay roles y tareas flexibles que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de ambas figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración de la niño”. Y es aquí donde Novell se hizo la pregunta de si “¿el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual de bastantes chicos adolescentes no será debida a que”, y vuelve a citar el Papa, “en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Incluso la virilidad parecería cuestionada?”. Numerosos medios de comunicación quisieron propagar una polémica inexistente por este texto tildado de homófobo cuando tan sólo habla de “confusión en la orientación sexual”.

Un templo del siglo XIV en reparación

Situada a las afueras de Cervera, la antigua iglesia de Santo Domingo es fruto de la donación en 1318 del rey Jaume II a los dominicos, que levantaron un convento y un templo, terminado en el siglo XV. Aunque las dimensiones y restos del actual edificio permiten suponer la importancia del complejo, el convento fue saqueado en 1810 por las tropas francesas. Una decadencia que se acentuó pocos años después, a raíz de la expropiación de los bienes eclesiales por el Estado.

Cerrada habitualmente al público, su restauración integral es una asignatura patrimonial pendiente. No obstante, las administraciones han invertido en los últimos años para adecuarla para usos públicos y evitar que, al menos, se continúe degradando. Recientemente, el Plan de Barrios ha permitido hacer cierres, cambiar el sistema eléctrico y la mejorar el pavimento.