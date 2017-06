El comedor parroquial Cáritas de mi ciudad

Algunos comensales actuales Cáritas Rubí

Soy voluntario una vez a la semana en el comedor parroquial Cáritas de 08191 Rubí. He hablado de ello en blog o en escrito anterior. Les adjunto la información de la que he tenido conocimiento el lunes 12 de junio de 2017. Doy fe que la frase retratada en web estaba este día lunes, tal como la ven Vds. si se conectan a esta web. La frase es nueva cada semana y quien la redacta lo suele hacer en día lunes a veces.

http://caritasdtr.org/blog/menjador-rubi-bosc-compleix-set-anys-som-una-gran-familia/

La web está por defecto en lengua catalana (es clicklable en lengua española) Las frases de la pizarra retratada están habitualmente en lengua española. Quien las redacta en ella con trazo claro y firme es comensal habitual. Es asiduo habitual del canto coral de los lunes. Mi día es adaptable en cada curso en función del día semanal apropiado para el canto coral. Lo que se dice voluntarios varones sólo hay uno en la actualidad y ese uno soy yo. Voluntarios y voluntarias que compartan mesa con los necesitados, tal como se nos pidió en su día, tengo entendido que sólo yo y alguna voluntaria. Las voluntarias tienen obligaciones domésticas ineludibles. De lo contrario se quedarían todas a comer.

La acción caritativa va mucho más allá de dar alimento a quien lo necesita. Se pretende compartir mesa y sobremesa con el necesitado. ¿Cómo? Coloquiando con éste, con ésta, con aquel y con aquella. Sin predilecciones hacia nadie. Se trata de permutar asiento en pos de la proximidad con todos y cada uno de los comensales y comensalas. Casi no me entero de lo que como los lunes. ¡Por cierto la paella aludida estaba muy buena! ¡Y los calçots que yo asé también! Yo era el maestro de ceremonias cocineras en esto último. He hablado de ello como comentario en el blog culinario de un fraile capuchino. Tengo experiencia en preparar calçots para mucha gente a nivel familiar. La empresa que suministra alimento a Cáritas es empresa acreditada en estas lides en centros escolares. Felicito a sus responsables cada vez que coincido con ellos. Es cocina de calidad doméstica.

Totalmente cierto que se respeta el Ramadán y el régimen alimentario en quienes profesan en el Islam. Lo que se obtiene es una interacción sin prejuicios ni precedentes hacia personas procedentes de otras latitudes confesionales y geográficas. Hay comensal que tiene prisa de sobremesa. Hay algunos que no tienen otro remedio que acudir tarde algún día. Hay ex comensales por reinserción laboral o restitución de situación precaria familiar. ¿Dónde está la estadística de esto en esta web caritativa diocesana?

Voy a hablarles de la frase . Por lo menos este pasado lunes estaba encabezada por el título “Predicar en el desierto” Dice así tal como señala la fotografía web. “La paciencia y el humor son dos camellos que ayudan a atravesar cualquier desierto”. Quien redacta siempre és català i no és musulmà. Entiende de música y sabe cantar. Ha sido en su juventud músico profesional. Le pregunté sobre ella. No me pudo precisar de quién es el aserto. Sí me dijo el lunes 12 de junio que tiene origen islámico. Ya lo preciso yo para todos Vds. La frase original es casi igual. Atiendan estos dos links. Pues este primer link es el que Cáritas Terrassa debería incluir en su información. Al no hacerlo me ha permitido descubrir por mí mismo al hijo de Damasco Rafik Schami. ¡Dedicando tiempo internáutico mío ante el no sabe no contesta web caritativo con información a medias!

https://loslibrosdeteresa.wordpress.com/2016/11/09/sofia-o-el-origen-de-todas-las-historias-de-rafik-schami/

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafik_Schami

P.D. Más vale tarde que nunca. El próximo fin de semana es Corpus Christi. Mejor publicar esto ahora que el próximo lunes. La foto no es mía. Es la que consta en web Caritas Terrassa. Conozco a todos quienes salen en ella. Comparto mesa con ellos cada lunes. Este escrito es un complemento a lo que publiqué el pasado lunes al volver de mi misión caritativa.

Jun 12, 2017 03:49 pm Francesc Martinez Porcell