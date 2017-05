Después del ataque del 11 de Septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, George W. Bush, apeló a los americanos, para que superaran el trauma y volvieran a la normalidad, y para tal efecto, sus palabras de consejo fueron: “Vuelvan ustedes a comprar”. He ahí el paradigma de nuestra época. Es como el termómetro de nuestra calificación social. Nuestra capacidad de compra. El antiguo “Cogito, ergo sum” (pienso, luego existo), se nos ha substituido por un indecente “Compro, luego existo”. Para evaluar nuestra calificación social, y nuestro éxito personal, se observa por tanto, nuestra capacidad de compra. Pero no es solo eso, si no que en el hecho de comprar, buscamos una satisfacción que nos aleje de nuestros problemas. Pero sin darnos cuenta, en la solución de estos problemas, generamos otros peores. El endeudamiento o la segregación. Segregación entre los que tienen acceso a los bienes de consumo, y los que sienten la frustración de no poder comprarlos, también para estos hay una solución trampa. “Compre ahora y pague mas tarde”. Y metidos de lleno en esta orgía consumista, vamos deteriorando los vínculos de relación entre los seres humanos, y no damos tiempo suficiente a nuestra familia, a nuestros amigos, no tenemos tiempo para escuchar sus problemas de forma atenta y compasiva, como seria necesario. Cuando los mercados ofrecen sus productos, o mejoran las prestaciones de los ya existentes para que los consumidores los cambien por otros mejores, vamos empobreciendo los espacios de relación, y los substituimos por espacios de competencia. A ver quien es el afortunado que luce el último modelo.

Pero el mercado es un gigante con pies de barro. Descansa sobre el consumidor, y este si quiere, tiene la última palabra. O bien continuar siendo un títere al servicio de los intereses del mercado, o decidir que es lo que realmente se necesita, y dejar espacios para mejorar la calidad de relación, espacios de tranquilidad, de reflexión, de contemplación… El consumo para la supervivencia biológica, es decir, la alimentación, es estable. En cambio, los niveles que se requieren para las necesidades generadas por los mercados, están en permanente aumento. Véase si no, la obsesión por el aumento del crecimiento. La vida, con una orientación consumista, nos eclipsa y desperdicia la energía vital que podríamos orientar a aquellas inquietudes humanas, que en definitiva, son las que dan sentido a la vida.