Con los geles microbicidas, caduca la polémica de la Iglesia y el condón frente al SIDA en países pobres

"Soy una atea enfadada porque el sida se extiende en África por culpa de la Iglesia Católica, que dice que cada vez que se usa condón el Niño Jesús llora". Asíbramaba la periodista y activista lesbiana Greta Christina, micrófono en mano, el pasado 24 de marzo en una Marcha Atea convocada en Washington, que se anunció como multitudinaria pero que atrajo al finalsólo a unas 8.000 personas.

Evidentemente, ni el sida se extiende en África por culpa de la Iglesia Católica ni la postura católica es como dice doña Christina. La Iglesia se opone al condón por dos razones: impide la concepción (es decir, tiene un uso anticonceptivo) y también impide el "lenguaje del cuerpo" propio del acto sexual, un acto que debería expresar unidad, "una sola carne"… no una capa de carne, otra de plástico y otra de carne, bien separados.

Además, hay una tercera razón, de tipo técnico-epidemiológico: el condón tiene una tasa de fallos (entre 5 y 10% en situaciones óptimas de uso correcto). Si una población se confía en un uso frecuente y amplía su cantidad y variedad de contactos sexuales a nivel epidemiológico, poblacional, siguen aumentando los contagios. Es el fenómeno de "compensación de riesgos": quien se siente muy protegido, se arriesga buscando más parejas y contactos.

Tanto por razones de ética sexual como por eficacia a la hora de salvar vidas, la Iglesia ha insistido en un mensaje que cambie el comportamiento de la población: la abstinencia de relaciones sexuales hasta el matrimonio y la fidelidad a un sólo cónyuge dentro del matrimonio. Cuando en África los líderes religiosos, los jefes y autoridades locales, las asociaciones de mujeres, las comunidades y el personal sanitario y educativo han trabajado juntos en esta línea, la población ha cambiado sus hábitos y las tasas de infección se han reducido.

Pese a todo, en Occidente, gente que nunca ha pisado África ha criticado a la Iglesia Católica por su enfoque centrado en el cambio de comportamientos. Pero "el argumento anticatólico del condón protector" está a punto de entrar en crisis con la llegada de los geles microbicidas, contra los que la Iglesia no tiene nada.



En 2009 lo decía Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, durante una entrevista.

–La Iglesia objeta que el preservativo sea un método anticonceptivo y tenga un efecto de barrera. ¿Qué pasaría si se inventase un método preventivo contra el Sida sin estas características? Por ejemplo, se investiga con la posibilidad de geles vaginales.

–Si se diera esa hipótesis, si hubiese un método que no fuese anticonceptivo y no tuviera otros problemas de tipo moral, no veo ninguna objeción.

Esta misma semana la empresa española Seproxha anunciadoque investigadores españoles han desarrollado una nueva molécula a partir de un antioxidante natural presente en el olivo, el hydroxytyrosol, que, por sus capacidades antivirales y antiinflamatorias, podría convertirse en un potente microbicida para frenar la transmisión sexual del VIH. En modelos "in vitro" su tasa de eficacia ha sido del 100%. Ahora se investigará en forma de gel con primates y, dos años después, si se dan resultados positivos, en humanos.

Sus propiedades antiiflamatorias lo hacen más eficaz que otros geles. La inflamación de la zona vaginal aumenta el riesgo de contagio y algunos microbicidas que se probaron anteriormente fracasaron en humanos porque producían inflamación e irritaban la mucosa vaginal, lo que facilitaba la infección por el virus. Algunos microbicidas incluso acabaron provocando más infecciones que en las mujeres no tratadas. El gerente de Seprox espera lograr un 80% de protección en humanos. El microbicida que ha demostrado más eficacia en humanos actualmente, el tenofovir, ha alcanzado una eficacia del 39 por ciento, aunque su uso es por vía oral, no es un gel.

Seprox adelanta además que si el gel fuera eficaz sería muy barato, tanto como el preservativo, ya que el proceso de sintetización de la molécula no es muy costoso. La empresa española señala que el objetivo es llegar a países de África o de Asia donde el sida afecta a más del 20 por ciento de la población adulta y, por cuestiones socioculturales, el uso del preservativo no se sigue de manera rigurosa. Todo ello parece ahora estar al alcance de la mano.

Daniel Zulaika, expresidente de Seisida y coordinador del programa de sida del Gobierno Vasco nos explica que se empezó a trabajar en microbicidas para bloquear el sida ya en los años 90. "Cuando estuve en la conferencia de Durban en el 2000 ya llevaban diez años y ya estaban muyesperanzados", explica. Zulaika explica que la base del microbicida es sencilla: desinfecta la zona donde se aplica el gel, como tantos otros desinfectantes. Pero ¿qué eficacia concreta cabe esperar?

"De las vacunas de malaria se espera una protección del 80 por ciento; también la vacuna de la gripe aporta esa protección; el preservativo bien usado protege al 90 o 95%. La protección absoluta no existe, ni en antibióticos, ni en hipertensivos ni en nada más", afirma Zulaika.

"Un gel con protección al 90% sería la solución de los problemas culturales, el mayor paso adelante en la lucha contra el sida. Pero al sida al final sólo se le va a vencer con una combinación de estrategias, como en tantos otros temas: gel microbicida, más la circuncisión, que reduce contagios a nivel epidemiológico, más los cambios de comportamiento, etc…"

El doctor Josep Mª Simón Castellví, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas y miembro del Pontificio Consejo para la Salud también se muestra esperanzado y optimista con este gel, sin contraindicaciones éticas ni morales para los matrimonios.

Pero ¿y las parejas que no son matrimonio, o la gente muy promiscua, o las prostitutas, o las mujeres en riesgo de ser violadas, caso muy común por razones culturales en Sudáfrica, por ejemplo?

"El médico o la enfermera católica, al dar este gel, como cualquier otra ayuda médica, ha de aprovechar para dar testimonio, formar a la persona, explicarle los riesgos de la promiscuidad o la prostitución, las ventajas de la fidelidad, ofrecer alternativas", explica el doctor Simón. A su vez señala otros aspectos de conducta que en algunas culturas deben abordarse: "el sexo durante la menstruación, por ejemplo, no está prohibido por el cristianismo, pero en la sangre está el virus del VIH, y este es un tema del que se habla poco y hay que tener en cuenta. O una relaciones muy vigorosas, con mucha fricción, que pueden producir heridas, también aumentan el riesgo. Y en cualquier caso los portadores no deben dejar nunca el tratamiento con retrovirales".

¿Qué le pasará a la polémica de la Iglesia y el preservativo en África? La tecnología la debería dejar obsoleta al aportar una solución ética, "algo que ha pasado muchas veces en la historia: hemos de confiar en el ingenio humano y en la ciencia para dar soluciones que seanmoralmente correctas", explica Simón Castellví. "La ciencia no deja de ser una forma de participar en la Creación".

Pero quizá no desaparezca la polémica. Por ejemplo, aunque la Iglesia católica nunca habló contra la anestesia (sólo un pastor anglicano o presbiteriano escocés una vez protestó por su uso en el parto de la Reina Victoria en el s.XIX), a veces incluso gente que llega a Ministro de Sanidad, como Bernat Soria, siguen repitiendo ese bulo.

“La Iglesia tiene enemigos externos, sus estrategias a largo plazo no se pueden saber", considera eld octor Simón. "Aunque el beato Pere Tarrés, que era médico y luego fue sacerdote, decía que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, con nuestros pecados, soberbias y envidias", añade.

"Lo que está claro es que a la Iglesia le han criticado mucho e injustamente, pero en cambio hay factores de riesgo que casi nadie quiere abordar y nadie critica. Por ejemplo, el cine no deja de mostrar sexo casual sin que se hable de protección. Y la música: recordemos esa canción de Chenoa, que decía "no plastifiques mi pobre corazón, no me hables de sexo seguro"… está clarísimo de qué hablaba. Y en las cajetillas leemos avisos sobre el peligro del tabaco, pero en las botellas de alcohol no hay avisos de no tener relaciones sexuales bajo embriaguez, por ejemplo. Alcohol, música y cine sontres aspectos de la cultura juvenil que no ayudan a las estrategias contra el sida basadas en el condón -que no son las que los católicos recomendamos- pero a ellos nadie les regaña. Sin embargo, sí se regaña a la Iglesia, que es la entidad que más enfermos atiende en todo el mundo y más combate esta enfermedad", protesta el doctor.