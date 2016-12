Construint la felicitat

Aconseguir la felicitat és el gran desig de tot ésser humà, la fi que tots compartim, perquè, qui no aspira a ella?

En el nostre temps és fàcil confondre la felicitat amb la passió. És un error que danya la vida. La felicitat neix de dins, és un estat interior conseqüència dels nostres actes i meditacions, i que integra totes les dimensions humanes. La del desig i la del sentiment, certament, però també la de la raó i la de deure. La passió és un impuls intern que es menja tota la persona si no és canalitzada. És tan fort que es consumeix a si mateixa, pot servir per encebar la bomba, però després de l’explosió solament queden restes.

La felicitat és fruit de la saviesa, que no depèn tant dels títols o dels diners, com de la reflexió sobre el viure i el seu sentit.

Un camí a la felicitat el defineix bé un salm (37) http://www.lasantabiblia.com.ar/salmos/37.html de la Bíblia, “LA SORT DEL JUST I DEL MALVAT” és el seu títol. Els Salms són una font inesgotable de respostes. Ells ens parlen en el nostre quefer diari. D’ells aflora el consol, asseu l’esperança i t’ajuden a entreveure el camí. Et donen molt i solament demanen una condició: fer-ho teu, “llegir” la teva circumstància concreta, perquè tot i que ens separen més de 2500 anys de les mans dels qui els van escriure, la Veu que els inspira es dirigeix a tota persona en tots els temps. I aquesta és també una gran meravella.

A mi, aquest salm em guia d’aquesta manera:

Primer, confia, encomana’t i descansa en Déu. Qui confia en Ell i a Ell es dirigeix, ho acull i pot descansar del tot en Ell. Actuant, és clar, però amb diligència tranquil·la, sense agitacions que de nit i dia et mortifiquen per dins.

Segon, no t’irritis, no t’indignis, ni exasperis perquè erraràs la resposta, el camí. Qui reacciona impulsivament a l’estímul extern no es posseeix.

Tercer, sigues just, és a dir, vetlla per donar a cadascun el que realment li correspon, també a tu. No vulguis més. Dóna més del que reps, sigues humil i conrea aquesta virtut perquè quan floreix és molt agraïda. Fes el bé i per tant esforça’t a destriar i edifica les virtuts -les pràctiques, els hàbits- que ho fan possible. Sigues, per tant, benvolent, sigues aquell que vol ser bo amb els altres. La bondat, com les altres virtuts, és un exercici de la voluntat fins al domini de la seva pràctica. Promou la pau i no el conflicte en tots els àmbits de la teva vida. Fixa’t en els bons, i no en aquells que “triomfen”, perquè l’únic triomf veritable es verifica just abans de morir, i llavors és tard per rectificar. Mira als honrats i no als “llests”. Tingues descendència i cuida-la, és el més important que pots fer, a més de servir a Déu.

Quart, el Senyor et guia, segueix els seus camins, et protegeix del perill, t’ajuda i allibera. Refugia’t en Ell.

Però, i si no crec en Déu? Seràs feliç si respectes a qui sí creu i actues de la mateixa manera que si creguessis, potser de vegades et sentiràs més sol, però també trobaràs la teva recompensa. No cal tenir-li por a la felicitat. Està al teu abast.