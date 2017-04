Corrupció, no seria tan difícil

La corrupció ha envaït tota la vida política espanyola, trastocant-la, danyant greument les institucions que necessitem per governar-nos, convertint la política en un fangal que amenaça la pròpia recuperació econòmica. La corrupció corroeix el capital social i deixa moralment inerme a una societat. Però el remei que es ve utilitzant, sempre mesures en calent, és tal que fa impossible la política als qui no siguin funcionaris, apparátchik dels partits o rendistes de rendes públiques o privades, perquè les limitacions són tals que cap professional en el seu sa judici que tingui una carrera raonable per davant es ficarà en semblant embolic. I el pitjor és que totes les normes que s’han implantat no resolen el problema.

Però no és tan difícil, i n’hi ha prou amb recórrer a un enfocament semblant al que va permetre als pares fundadors sortir del forat en el qual s’havia sumit Europa després de la Segona Guerra Mundial. La combinació sàvia entre grans principis i aplicacions pràctiques de gran abast.

I aquest enfocament es tradueix, en el nostre cas, amb dos tipus de mesures. Una immediata per atallar immediatament la gran corrupció sense caure en la burocràcia extrema, que acaba per facilitar-la. La corrupció a gran escala es desenvolupa en l’obra pública i en els grans contractes per a prestacions de serveis. Si en aquests sectors tendeix a reduir-se a zero, s’haurà liquidat el principal focus. I la forma de fer-ho és senzilla: crear organismes de licitació independents la titularitat de la qual estigui en mans de representants dels tres poders: l’administració concernida en el seu àmbit executiu, la representació política, que serà sempre de signe diferent a la del govern, i la de la justícia en el rang que convingui a la instància constitutiva. Sota aquest consell d’administració se situarà la instància executiva formada per professionals de la matèria, que se sotmetran a un examen de qualificació professional i un altre que examini el seu perfil psicològic.

Si se separa la contractació de les grans obres i serveis dels partits polítics, i les administracions que controlen, la corrupció serà gairebé impossible. Existeixen nombroses instàncies d’aquest tipus. Des dels controls farmacèutics, al mercat de valors, passant per l’Autoritat Fiscal Independent. Algunes manquen de poder executiu, unes altres el tenen en una mesura dispar, però la idea és sempre la mateixa: allunyar de l’administració el control de determinats aspectes. Doncs aquest mateix criteri ha d’aplicar-se a la gran contractació, i el cas estrany és que no s’hagi fet.

Però, òbviament, això no és suficient. És en la societat on nien els antivalors de la corrupció, que solament fan que assenyalar un dels grans mals de la societat desvinculada: l’absència de virtut; això és, l’existència de pràctiques personals bones que estan adequades a les finalitats que en cada cas es persegueixen en aquella funció personal, i també amb aquelles generals que han de ser comunes a tota persona, com ser honest. Els qui posseeixen tal virtut ni corrompen ni són corromputs. Però perquè la virtut existeixi és necessari que la comunitat la reconegui i la valori, sigui ensenyada, transmesa i practicada. Necessitem passar d’una ètica subjectiva, hedonista i desvinculada, a una altra compromesa amb la comunitat, l’ètica de la virtut.

De les mesures pràctiques de gran calibre als fonaments. Aquests són els dos braços que es requereixen per lluitar i eradicar la corrupció.