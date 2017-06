Crónica barriobajera de porteras y curiosos

Eleuterio Sánchez Rodríguez, ex delincuente, ex fugitivo, ex recluso, abogado y escritor

Era una crónica semanal de pago presente en los kioskos de prensa durante mi infancia. Mi padre, en paz descanse, me tenía fulminantemente prohibido ojear este panfleto de sucesos. Era otra época. Sin embargo en la actualidad absolutamente toda cadena televisiva supera con creces este vodevil barato de entonces. Para que se sitúen un poco:

El calificativo peyorativo hacia las porteras no es mío. La del edificio en el que residía no era de éstas. Era una gran señora.

Me asquean soberanamente las noticias en cualquier cadena televisiva. Son todas ellas un verdadero El Caso. Muchos días apago el televisor. En vez de resaltar ejemplos manifiestos de corrección en la vida, se recrean y recrean y se recrean más hurgando en las desgracias. Que se informe de ellas, si es el caso, vale, pero no con micrófono a pie de boca, a cargo de periodistas ávidos, tal vez “muertos de hambre”, eludiendo e interfiriendo en la actuación inicial policial y procesal. Se concluye mediante inducida toma de posición antes de que se instruya un sumario. Se concluye más instando a la toma ciudadana de opinión y posición en el telespectador, con aires mesiánicos periodísticos remunerados orillando la acción callada y reservada del poder judicial. El espectador televisivo deriva en juez ante un hecho. Sin que periodísticamente se le informe de todos los datos para crearse una opinión personal ponderada.

Proliferan por tanto los “presuntos”. No tanto si la persona no es famosa o conocida. Prefiero al grupo musical “Presuntos implicados”. Si encima ha ocurrido un accidente, ni siquiera los Cuerpos de Bomberos pueden hacer bien su trabajo. Tampoco los alcaldes y concejales. Mi padre tenía razón cuando me decía aléjate del periodismo El Caso. Claro que entonces la televisión en blanco y negro estaba recién inventada en España. Cuando querías más detalles en el cine te pasaban el NODO. En aquel entonces era una información política parca teledirigida. La de ahora es gratuita y la supera con creces. Es espeluznante por lo morbosa que es. A mí me hace daño. Paso de ella. Lo que no me hace daño, sino todo lo contrario, es el ejemplo que me ha dado Eleuterio Sánchez Rodríguez “El Lute”. Ex delincuente. Ex fugitivo. Licenciado en Derecho en la cárcel. Abogado en ejercicio una vez en libertad. Escritor. ¡Y padre de seis hijos como yo! En su caso cinco niños y una niña; en el mío, cinco niñas y un niño.

P.D. Ha elegido para residir el cacereño Valle del Jerte. Yo tengo pendiente acudir a él para degustar las mejores cerezas que existen.