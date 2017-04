David Fernández (CUP), entre la teología y la agitación social

La CUP asalta la sede del PP de Barcelona para exigir el referéndum. David Fernández (pantalón rojo rosáceo) apoyando el acto violento

En 16 de diciembre de 2015 publiqué un artículo en este mismo portal en el que mostraba cómo la Audiencia provincial de Barcelona resolvía a favor de la CUP, parte demandada, la presunta llamada a la violencia contra la convivencia ciudadana en general y la Corona en particular: así, llamaba a incendiar la bandera española y al Rey también, con sus hashtags #FUEGOALREY #FUEGOALABANDERA #YOTAMBIENQUEMOLABANDERA.

***************

Los magistrados firmantes de la sentencia absolutoria optaron por colocar esta pieza en la cajita de “libertad de expresión” que habría ejercido la CUP y especialmente porque es la CUP y no otros los que la habrían ejercido, pues “todo el mundo sabe que a la CUP no le gusta el Rey, España y otras cosas parecidas…”, reza la sentencia ( ver aquí el artículo con la sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona).

Los totalitaristas se vuelven violentos

Ahora la CUP vuelve a pasar a la acción, con las risitas de los políticos de izquierda radical y la connivencia de algunos parlamentarios, escandalizándose, parece, de que en pleno siglo XXI alguien pueda atreverse a pensar de modo distinto a la pauta que sus ciclotímicas acciones marcan (ver aquí información más completa del asalto a la sede del PP).

Presente estaba también la diputada en el Parlamento catalán, Anna Gabriel (ver más aquí) . Ataviados todos con camisetas con el lema “La organización es la llave de la victoria” desplegaron una pancarta en la que proclaman que “la autodeterminación no se negocia” y un lema que propugna “Referéndum sí o sí”. David Fernández aparece en las fotos congratulándose y endorsando con su presencia el asalto (ver aquí vídeo entrevista colgada en la página de Facebook de PPC, y aquí Anna G reivindicando sus acciones ).

David Fernández profeta de la paz y el diálogo

Todo mientras el ex parlamentario que participó en el asalto, David Fernández, se hace cada vez más espiritual de la mano de los independistas presentes en la diócesis de Barcelona. Por lo dicho hasta aquí puede ser difícil de creer la creciente frecuencia con que es invitado David Fernández a participar como creador de opinión, por agentes pastorales de la iglesia catalana afín al régimen independentista, a encuentros en organizaciones incluso dependientes o fundadas ab initio por la misma diócesis de Barcelona.

Así, en junio de 2016 ( ver aquí ) esta publicación subvencionada por el Gobierno de la Generalitat ya reconocía la creciente participación de Fernández en encuentros propiciados por miembros de la iglesia, normalmente ligadas al nacional catolicismo catalán y a los Jesuitas de Cataluña, a menudo no afines a las enseñanzas de la iglesia de Roma.

Lamentablemente solo están disponibles en lengua catalana, pero de esta otra pieza ( ver aquí , de diciembre de 2016) traduzco dos párrafos que tienen su interés para la reflexión que te ofrezco, amigo lector, en que este violento dice que “empecé citando a Gramsci en el Parlamento y acabé citando al Papa Francisco”:

“Fernández ha reconocido que en la lucha contra la exclusión social y las desigualdades ‘de quien más he aprendido ha sido de los cristianos de base, de su lucha por los derechos humanos (…)’. Ha recordado que ‘tender puentes de comprensión implica (…) aprender los unos de los otros…’”.

“Para Fernández (…) ‘dos filósofos de nuestro país, Josep M. Esquirol y Marina Garcés, de pensamiento opuesto, dicen lo mismo [sobre cómo humanizar el mundo]. Garcés dice que las cosas siempre pasan en las tangentes, en los márgenes, y se trata no de cerrarse en los márgenes sino de ampliarlos. Y esquirol [en Resistencia Íntima] también lo dice: “todo siempre se construye desde las cenizas, las ruinas, las dudas”. (…) León Felipe decía “no es importante llegar el primero y antes, sino que lleguen todos”.

Ver para creer. Los ingleses decían: “from de Mc’s and the O’s deliver us Lord” (líbranos Señor de los Mc y de los O’ -refiriéndose a los de origen escocés o irlandés). Sin hacer política, digo que alguien nos libre de estos violentos de la CUP.