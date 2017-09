Deir ez-Zor: el infierno que no cesa en Siria

Deir ez-Zor, población cercana a la frontera con la también convulsa Iraq bañada por el histórico río del Éufrates, se encuentra desde hace más de dos años completamente rodeada del ejército del Estado Islámico (EI). Situada a miles de kilómetros del resto del territorio leal al gobierno sirio, la población civil sobrevive a duras penas con raciones insuficientes y con una continua falta de agua potable. El Ejército Ruso suministra a los civiles y militares que se encuentran en esta bolsa y ofrece apoyo aéreo bombardeando a las tropas que hostigan a la ciudad. En los últimos meses, los soldados del Ejército Sirio se han visto obligados a replegarse hasta verse divididos en dos. Se calcula que el número de civiles sea de 250.000 personas.

Tras los intentos fracasados por parte de organizaciones internacionales y la falta de visión clara y firme sobre el conflicto, la Guerra Civil Siria en menos de dos meses cumplirá 6 años. Aunque no sea hasta la fecha de hoy más larga que la guerra de los Balcanes, el uso del Internet y de las redes sociales ha llenado de escenas de auténtico terror de la guerra en millones de pantallas de todo el mundo.

Mientras que la ciudad de Aleppo se va recuperando poco a poco y la ciudad de Al-Bab (al norte del país) está siendo reconquistada en estos momentos por el Ejército Turco y el Sirio, la ciudad de Deir ez-Zor está recibiendo grandes ofensivas del EI sobre la ciudad. ¿Cuál es la importancia de esta ciudad para que el EI destine grandes recursos para tomarla mientras está perdiendo en Mosul y Ar Raqqah?

Históricamente, desde la independencia del país sirio, el gobierno de la India siempre ha mantenido buenas relaciones con Damasco. Esta buena relación ha propiciado grandes inversiones en el país, sobretodo en el campo de la extracción petrolífera. Pero no sólo India es la interesada, el gobierno chino junto con el indio formó un conglomerado para realizar dichas inversiones. Una vez que estalla la guerra civil en el país, los dos gigantes asiáticos ven como de la noche a la mañana pierden todas sus inversiones cuando los pozos son capturados por los rebeldes y por el EI.



Fruto de esta buena relación con el gobierno de Al-Assad, la India ha defendido la no invasión occidental del país mientras que China ha colaborado enviando material bélico y apoyo con efectivos y asesoría al gobierno sirio. Deir ez-Zor, antes del largo asedio que padece, era el mayor enclave petrolífero del país.

Los que sobreviven dentro de esta bolsa a duras penas pueden sobrevivir del avance del EI. Los civiles se quejan de las extremas condiciones en las que viven, como la ausencia de carne desde hace dos años. Helicópteros rusos y de las fuerzas aéreas sirias abastecen a la población civil de la zona occidental con la comida que llega al aeropuerto de la otra zona aislada.

A pesar del intento desesperado por tomar Deir ez-Zor, los yihadistas se están viendo forzados a replegarse en diferentes puntos clave. De oeste a este la situación en esta última semana es la siguiente: el ejército sirio está volviendo a romper el frente para tomar la ciudad histórica de Palmira, de la que el ejército ruso mediante un dron ha comprobado nuevos daños en los restos arqueológicos. Más al norte, con el apoyo del Ejército Turco, la localidad de Al-Bab resiste ferozmente el ataque de este nuevo protagonista en el conflicto (considerando el combate directo de los últimos meses entre el gobierno de Erdogan y el EI).

En Ar-Raqqah, considerada como la capital del Estado Islámico, los kurdos también están resultando victoriosos amenazando la continuidad de los yihadistas de la ciudad. Ante la falta de efectivos blindados, el Ejército Kurdo (al igual que otros bandos dentro de este conflicto) usa la creatividad hasta límites insospechados para poder acelerar el fin del conflicto. Prueba de ello es el blindado fabricado por ellos mismos de la imagen inferior usado estos días contra el EI al norte de Al-Raqqah. En el aire también es un auténtico campo de pruebas donde, por ejemplo, el EI usa drones caseros para misiones de reconocimiento e incluso de ataque.

SDF footage from the battle of the newly liberated village of Mêzîla (Maizalh) against ISIS. Footage also shows a SDF DIY vehicle. #Raqqa pic.twitter.com/502FcqRiDC

— Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) 9 de febrer de 2017