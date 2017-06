Desigualtat en la distribució del guany i elusió fiscal

La perspectiva de gènere i LGTBI han aconseguit alguna cosa extraordinària: desplaçar de l’agenda mediàtica i política el concepte d’igualtat cenyit a la justícia social i substituir-lo per un altre concentrat en la “guerra de sexes”, preconitzada pel Gender i l’estatus de les persones i grups LGTBI. Però el més aparatós del cas és que això succeeix quan estem immersos en una dinàmica de creixement de la desigualtat, que té dos focus essencials: la fiscalitat de les grans empreses multinacionals i la forma com es distribueix el valor afegit.

Comencem pel final i examinem aquest últim aspecte en el resultat d’un producte tecnològic de consum massiu com és l’iPhone fabricat per un dels grans mundials, Apple. El 7% correspon als salaris, un 2% localitzat a Xina, i la resta en altres parts del món, incloent és clar el nucli central als Estats Units que, minoritari en nombre, concentra les majors retribucions. Un 15% va a la distribució, i el 31% són els costos dels diferents components que s’acoblen, finalment el 47% correspon a beneficis. Un 30% per a Apple, i el 17% per a altres destinataris. Des del punt de vista del seu valor en Borsa és lògic que s’hagi convertit en una empresa Top. Els accionistes solament miren el benefici, però des del punt de vista social, de les persones, és un desastre, un focus de desigualtat injustificable a escala mundial. No es tracta que el benefici de la propietat no sigui legítim, es tracta de la seva magnitud. La diferència de 6 a 1 amb la remuneració salarial és exorbitant. Però Apple no és una excepció. A Estats Units les rendes del treball han caigut un 10% entre 1984 i 2014, mentre que els beneficis empresarials purs van augmentar del 2,2% del VAB en 1984 al 15,7% en 2014.

Aquesta asimetria en la distribució dels resultats econòmics és una de les fonts fonamentals de la creixent desigualtat, i malgrat això no està al centre del debat polític. És innecessari afegir que es troba totalment fora del marc del que defineix la doctrina social de l’Església. En altres paraules, la concepció catòlica és contracultural en relació al model econòmic i la seva dinàmica.

Però per si això no fos suficient, aquestes multinacionals practiquen l’elusió fiscal, l’aplicació de la legalitat per eludir impostos. No en tenen prou amb uns beneficis extraordinaris, al mateix temps, es neguen a pagar el que per toca per ells. Per continuar amb el mateix exemple d’Apple recordem que a finals d’agost de l’any passat la Comissió Europea va castigar aquella companyia amb la major penalització mai aplicada: 13 mil milions d’euros per haver evitat el pagament dels impostos que li corresponia a partir de la seva base a Irlanda, un país que no solament té una baixa tributació fiscal per a les empreses, del 12,5%, sinó que a més va establir un acord especial amb Apple, de manera que s’estima que va acabar pagant entre 2003 i 2014 el 0,005% del que li corresponia. La diferència són els 13.000 milions de sanció. A partir del beneficiós acord amb Irlanda, Apple va canalitzar totes les seves vendes des d’aquell país, de manera que tots els beneficis generats a Europa tributessin allí. No és una pràctica excepcional ni exclusiva d’aquell país. Luxemburg és un altre enclavament fiscal privilegiat que fins i tot va establir acords fiscals secrets amb grans empreses per eludir el fisc dels països europeus, precisament quan l’actual president de la comissió Junkers era primer ministre.

Apple no és l’únic cas, és clar. No estem davant una empresa desangelada, sinó davant un mètode generalitzat, i això és el terrible. Perquè també es podria dir alguna cosa semblant de Google Ireland i la seva fiscalitat del 2,25% sobre la seva xifra de negocis. I no es tracta de paradisos fiscals com pugui ser-ho Bermuda, sinó de membres de la UE.

Alguna cosa greu falla quan després d’una crisi tan destructora i de les promeses de reformar el capitalisme, la desigualtat segueix creixent mitjançant mecanismes que les lleis i els governs podrien remeiar. Però clar estan absorbits per la desigualtat del Gender i LGTBI.