El despropósito iconoclasta y… ¡plasta!

Hoy día 29 de septiembre de 2017, como cada 29 de septiembre, es la festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El despropósito iconoclasta consiste en hacer pintadas la pasada madrugada en la escuela de mis nietos mayores. No pro inde sino con acusación de fascismo. Mi hija primogénita estaba algo alterada cuando ha llevado a sus hijos al cole. Ahora ya está calmada. De las pintadas mejor no hacer caso. He podido saludar al director de la escuela a media mañana. En estos casos hay un personal que se ocupa en repintar lo que los gamberros indecentes estropean con su zafiedad pestilente. No seré yo quien les haga propaganda y encima gratis.

He aprovechado para visitar al Santísimo Sacramento en el templo parroquial principal bajo la advocación del Apóstol San Pedro. He hecho una fotografía a oscuras con mi móvil. Ésta que ilustra mi escrito. Hace tiempo que quiero hablar de ello. El altar lateral ya está restaurado. Muchas personas ascienden por la pequeña escalera para venerar a Nuestra Señora de Montserrat. A la derecha de la fotografía está el sepulcro de un sacerdote. No uno cualquiera. Es mártir y es beato de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se acercan a venerarlo. Su nombre es Josep Guardiet i Pujol. Les hablé de él hace tiempo.

Aprovecho para decirles que mañana sábado me voy de excursión fuera de Catalunya. Es posible que regrese el domingo día 1 por la noche. En estos momentos lo único que vale es el comunicado de los Obispos de Catalunya, refrendado por lo que ha manifestado la Conferencia Episcopal del territorio eclesiástico de España (CEE). Forum Libertas se ha hecho eco de ambos comunicados.