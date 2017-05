Directivos de la BBC admiten que favorecen al Islam y a los gays y discriminan a los cristianos

Un veterano ejecutivo de cadena televisiva dijo: "hubo un amplio reconocimiento de que hemos ido demasiado lejos en la dirección de lo políticamente correcto. Desgraciadamente, mucho de ello está tan profundamente incrustado en la cultura de la BBC que es muy difícil cambiarlo".

La prueba del cómico grosero

Es como la prueba del algodón, pero usando un humorista grosero tipo Leo Bassi. En Inglaterra el equivalente es Sacha Baron Cohen.

La BBC tiene un programa llamado Room 101 al que acuden famosos a los que se les invita a tirar a una papelera aquello que odian. "¿Qué pasaría si invitásemos a Sacha Baron Cohen a este programa y arrojase a la papelera algo de comida judía kosher, al Arzobispo de Canterbury, una Biblia y el Corán?", se le preguntó a los directivos en esta reunión.

Casi todos en la reunión -incluyendo al responsable de este programa, Alan Yentob, que también es jefe de dramatizaciones de la cadena- estuvieron de acuerdo: el humorista podía arrojar lo que quisiese, excepto el Corán, porque eso puede ofender a los musulmanes.

También se plantearon: "¿si Osama Bin Ladin se nos ofreciese para una entrevista, deberíamos acudir, ser una plataforma para difundir sus ideas?" La mayoría decidió que sí.

Un antiguo editor de programas económicos de la BBC, Jeff Randall, contó al periodista del DAILY MAIL que en cierta ocasión acudió a quejarse a un alto directivo de la casa por la evidente ideología multiculturalista del la televisión. "La BBC no es neutral en lo que respecta a multiculturalismo: cree en él y lo promueve", le respondió el directivo.

El analista político Andrew Marr no está sorprendido por estas filtraciones de la reunión de directivos. "La BBC no es imparcial ni neutral. Es una organización urbana con fondos públicos y una cantidad anormalmente grande de jóvenes, minorías étnicas y gays. Tiene un prejuicio pro-liberal, no un prejuicio de partido. Es un prejuicio liberal cultural".