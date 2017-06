Distintos animales y distintos ropajes

El Rey David contra el gigante Goliat

Con este título sobre los ropajes quien me lea husmeando en los buscas no encontrará nada, salvo unas fotografías que no guardan relación con mi tema de hoy y con la fotografía elegida. Podría titularlo La vida sigue igual. Pero mejor que no. Tengo en gran estima a Julio Iglesias a pesar de su trayectoria relacional algo mujeriega. Debuté en un karaoke con una canción suya. ¿Cuál?: Hey

http://www.curistoria.com/2011/05/los-mismos-perros-con-distintos.html

Es el momento de hacer balance anual como bloggero y despedirme de Vds. hasta el próximo mes de septiembre Dms (Dios mediante siempre). Dios mediante, en mí y en cualquiera que lo admita, lo reconozca y lo diga. Y también en quien no lo admita, no lo reconozca y no lo diga.

El mal del diablo tiene distintos ropajes en distintos sujetos humanos, incluso algunos de los ropajes con aparente semblanza angelical. Es vital tener siempre presente aquel aserto evangélico de Jesucristo Nuestro Señor “Por sus obras los conoceréis”. Sólo hay un camino evangelizante: el del propio testimonio. Testimonio que es verdadero si no se juega al escondite pío, propio de niños imberbes. No se evangeliza con discursos por muy ponderados y gratificantes que sean. Tampoco con acciones de masa y menos si son de corte mesiánico político redentor.

Personas de nuestro entorno, aparentemente sin carismas, nos dan ejemplos cotidianos de verdadera militancia cristiana. Cuando ponemos el razonamiento (el propio o el ajeno) como sustitutivo del propio testimonio, colocamos un pequeño peldaño en la Torre de Babel. Me dirán que esto ya pasó. Yo les digo que no, que sigue pasando. Tal vez alguien crea que se puede ser cristiano ocupando un discreto lugar disimulado en esta bíblica torre de permanente actualidad. Tal vez otro alguien identifique la convivencia social con la Torre de Babel. Peor todavía esto segundo. El engaño diabólico existe. Y existe también la complacencia humana con este engaño.

¿Quién es antiabortista? ¿El que milita en acciones antiaborto? Yo creo que la sufrida madre de familia que se desvive por los propios hijos por vía de amor y en su educación. Esta madre ¿tiene tiempo y ganas de participar en acciones sociales antiaborto pro vida sin imprimatur episcopal? ¿Quién es provida? ¿Tal vez quien se suma a una campaña social reivindicativa? En principio sí. Es más provida el padre y la madre que pasan de preservativos y, sin hacer alardes, son generosos en su donación de amor. Es más provida aquella persona que destina parte de su tiempo en ayudar a madres solteras sin recursos para que no aborten. ¿Quién es católico? ¿El que habla mucho con discurso razonado? Este católico ¿tiene tiempo y ganas de rendirse en oración? ¿Y en su encierro voluntario en ejercicios espirituales, pretendido, querido y programado?

¿Quién es el laico comprometido? ¿El líder de grupos píos apostólicos? ¿El microfonista de templo? Yo era uno de estos primeros hace muchos lustros. Y por tanto era candidato preferente para militar en la Organización del Yunque . Lo hice muy bien. Mis padres nunca se enteraron del porqué de mis andanzas y de casi ninguna andanza concreta. No hacía nada malo. Era buen chico y no tuve que mentir. Solo alguna cortina de humo bienintencionada. ¿Acaso no hacía cosas malas? Oficialmente y en conciencia no. Practicaba el ocultismo por el reino de los cielos, sin darme cuenta que obedecía órdenes humanas al servicio del reino diabólico. Jugaba a la doble carta. No elegí el camino. Me lo propusieron. Y en vez de negarme al momento sin importarme el qué dirán, formulé un juramento sin sacerdote delante. No cabía la opción de consulta previa en dirección espiritual. O decías si o decías no. Para que la decisión fuera la primera, conocidos míos de fiar estaban presentes. En una ceremonia de ingreso en la que tomé parte el candidato elegido dijo no. No proclamar un no en voz alta fue mi error. El juramento tenía cierto engaño por salvoconducto de conciencia. No podía decirle nada a mi confesor. En caso de dificultad podía acudir a mi Prelado. Éste era el salvoconducto. ¿Seguro que podía acudir a mi Prelado? En cierta ocasión, fuera ya de militancia orgánica, tuve que enviar una carta certificada a mi Prelado en un asunto educativo escolar, pues el notario consultado declinó hacerlo. La carta fue filtrada en la estafeta de Correos. El mismo día me depositaron en buzón el acuse de recibo sin firmar. El certificado no constaba en los ordenadores de la OP de Correos ni en los libros de reparto de esta Oficina Principal de Barcelona. Fue filtrada previamente desde un portátil prestado en entorno Windows 3.1. sin conexión a Internet. Puedo demostrar que fue filtrada desde un portátil con anterioridad a la desaparición de la carta certificada. Presenté la reclamación en la OP de Correos y recibí la respuesta por carta al cabo de un tiempo. Esta respuesta es la prueba. Y aquí me callo por ahora.

Y me dirá alguno de Vds.: ¿entonces por qué dejaste la Organización de la Yunque? ¿Tan grave era el asunto? En mayúsculas y cursiva: MI PROMESA MATRIMONIAL ANTE DIOS Y EN EL ALTAR ES SACRAMENTO. EL SACRAMENTO DE MI MATRIMONIO PELIGRABA MUCHÍSIMO POR MI SUBORDINACIÓN A LAS EXIGENCIAS (ÓRDENES) EN BASE A UN JURAMENTO NO CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. ERA UN AUTÓMATA OBEDIENTE A LAS ÓRDENES DE MI JEFE ORGÁNICO, CON MI PERSONA TOTALMENTE SUBORDINADA A LA OBEDIENCIA CIEGA EN LINEA DE MANDO. ¡DURANTE MI NOVIAZGO Y EN LOS PRIMEROS AÑOS DE MI MATRIMONIO! ¡CON PRÁCTICA ANUAL DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA DURANTE MI NOVIAZGO! ¡SIN CONCIENCIA DE CULPABILIDAD EN NINGÚN MOMENTO ANTE DIOS Y ANTE LOS HOMBRES NI SIQUIERA EN EJERCICIOS ESPIRITUALES!

Soy colaborador en Forum Libertas. Estoy harto cansado de las informaciones Yunque en Forum Libertas. Es inevitable. Es un gran medio que tiene que informar de lo que acontece. Estoy en condiciones de hablar muy claro con mi Prelado (y con el Papa de Roma) de la satánica Organización del Yunque en España. Primero se desarrolló en Barcelona y luego en Madrid. Arrancó con más fuerza en Madrid. Estoy hablando de hace unos 32 años el mi dejarlo. Mi juramento fue muy anterior, recién cumplida mi mayoría de edad, una vez establecida en Constitución vigente a los 18 años. El tema me ha preocupado tanto que he estado muy vigilante a cómo el Yunque trataría de acercarse a cada uno de mis hijos incluidos novios de las hijas. Como lo seguiré estando con cada uno de mis nietos a medida que crezcan.

No me conformo con que sólo un Obispo en España haya hablado del tema con claridad. ¿Dónde ha hablado con claridad? En la revista mensual Palabra correspondiente al mes de junio de 2015. www.palabra.es No envíen comentarios a mi escrito. Si les genera inquietud consulten a sus confesores o directores espirituales. Ésta fue mi última orden a mis subordinados. Primero me cargué la célula que dirigía mediante esta orden en posición de firmes y yo con mi brazalete de jefe. Sin dar explicaciones. Se trataba de ser cortés y decirles a mis subordinados que yo lo dejaba. Luego presenté mi dimisión a mi jefe en línea de mando. Y después recibí la amenaza en regla por parte de quién me tomó el juramento, sin la presencia de mi jefe en línea de mando durante la amenaza. El sujeto que me tomó juramento se dio cuenta que había ido demasiado lejos. Volvió de nuevo a mi domicilio. Tal como entró le ofrecí asiento y “a la porla”. A la por la señal… del Santo Rosario. Estaba este sujeto algo desencajado a medida que transcurrían las Aves Marías. Por primera vez en su vida tenía prisa en dejarme. Desde aquel día no he sabido nada más de él. Aquel día ganó Cristo en mi vida y perdió Satanás en la suya.

Les acompaño los links de mis tres escritos en blog sobre el tema. Son anteriores a la entrevista publicada a Monseñor Rico Pavés en la revista Palabra. Señalar con el dedo personas y entes no es cristiano y no es mi estilo. Señalar un modo concreto, no el único, del acercamiento diabólico sí que puedo y debo hacerlo. Y simplemente lo hago. Este modo concreto se denomina Organización del Yunque. Su aproximación a la propia vida son las parafernalias denominadas Preorganizaciones o grupos externos. No digo nada que no haya dicho antes. Me reitero en ello. Extraigan Vds. sus propias conclusiones. ¡Feliz verano!

