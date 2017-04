Dos atentados contra iglesias coptas en Egipto deja más de 30 muertos

Al menos seis personas han muerto este domingo y otras 21 han resultado heridas en un nuevo atentado suicida contra la catedral de San Marcos de Alejandría (Egipto). La explosión ha tenido lugar poco después de que un atentado con bomba en una iglesia en Tanta causara 25 muertos y 60 heridos, varios de ellos de gravedad.

El atentado se ha producido justo antes del inicio de las celebraciones del Domingo de Ramos, que da comienzo a la Semana Santa dentro de una iglesia copta en la ciudad egipcia de Tanta, situada a 120 kilómetros al norte de El Cairo, según un último balance facilitado por el ministerio de Sanidad.. La explosión tuvo lugar en el interior de la iglesia de San Jorge y se debe, según fuentes de la agencia oficial de noticias egipcia MENA, a un artefacto de fabricación casera.

El grupo Estado Islámico (EI) ha reivindicado ambos ataques, según ha confirmado la agencia de noticias Amaq. Los cristianos coptos representan el 10 % de la población de Egipto, el segundo mayor grupo religioso del país árabe.

Los agentes han acordonado la zona, hasta la que se han desplazado ambulancias y vecinos de la localidad, en busca de otros posibles artefactos. El templo estaba repleto de fieles en el momento de la explosión. El artefacto estaba colocado bajo un asiento. Las imágenes difundidas por la televisión del país muestran el caos que ha desatado la explosión, con los supervivientes agolpados alrededor de los cadáveres.

En declaraciones a la televisión privada On TV, el primer ministro egipcio, Sherif Ismael, condenó lo ocurrido y mostró la determinación del Gobierno de acabar con el terrorismo en el país. “Se trata de un acto terrorista impío, pero erradicaremos el terrorismo de Egipto y tenemos la determinación para acabar con los grupos terroristas”, dijo.

BREAKING UPDATE: Death toll rises to 21 in bombing of church in Tanta City, 90km north of Cairo pic.twitter.com/HV3PNln9K6 (@SkyNewsArabia_B)

— Harry Fear (@harryfear) 9 de abril de 2017