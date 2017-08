E-Cristians completa el buzoneo a 72.000 hogares en Gerona y Badajoz por una política responsable

Acabada la Semana Santa, 42.000 hogares de Badajoz han recibido una carta de la Asociación E-Cristians. . Y los pasados días 16 y 17 de abril, recién pasadas las intensas lluvias, 30.000 cartas han llegado a los hogares de Gerona. . La Asociación E-Cristians no sólo escribe a los cargos políticos cuando estos se extralimitan en sus funciones. También, en algunos casos, escribe a los ciudadanos. Ya lo hizo el año pasado en la ciudad tarraconense de Reus, informando a los ciudadanos de que sus impuestos municipales se usaban para financiar una obra de teatro insultante y anticristiana, La Revelación de Leo Bassi. (El alcalde de Reus este año no se vuelve a presentar). . Las cartas enviadas pueden consultarse en la web de E-Cristians: www.e-cristians.net . Carta a los ciudadanos de Gerona: http://www.e-cristians.net/cream/ecristians/gironaesp.pdf . Carta a los ciudadanos de Badajoz:

http://www.e-cristians.net/cream/ecristians/CartaBadajoz.pdf .

Muchos socios de E-Cristians y ciudadanos anónimos han aportado donativos para financiar esta campaña ciudadana. Hay que potenciar una cultura de la reclamación

con nuestros políticos. . Con 72.000 cartas enviadas -todas incluyen la dirección de E-Cristians y cualquiera puede escribir a su e-mail o su web- los mensajes de protesta o disconformidad son menos de una docena sumando ambas ciudades. . Un señor de Badajoz protesta diciendo: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" ¿O es que quieren "ayudar" a que Dios opte por algo que corresponde a la esfera civil y, en mi modesta opinión, no a la religiosa?" . La acción de E-Cristians en Badajoz no es más que una petición a que los ciudadanos reflexionen: ¿tiene sentido premiar dando la alcaldía al señor Francisco Muñoz, que ha fomentado y financiado unas fotos muy groseras, pornográficas e insultantes contra Jesús, la Virgen, la Eucaristía y varios santos? . La carta propone "la pedagogía del voto", ya que "es el único lenguaje que los políticos entienden", debido a que el PSOE ni siquiera se ha molestado en cambiar de candidato. E-Cristians sugiere varias posibilidades, desde la abstención y el voto en blanco a votar otras posibilidades. . Para E-Cristians, el respeto a la sensibilidad religiosa de los ciudadanos es algo que pertenece tanto "a Dios como al César"; un funcionario público y una candidatura que no garantizan esta sensibilidad no parecen merecer el apoyo popular ni ser relacionados con una ciudad de la talla cultural de Badajoz. Parecería que insultar a Cristo y la Virgen sale gratis, que a la gente -del partido que sea- no les importa que su dinero se use para esto. . El spam a menores sobre sexo y drogas del Ayuntamiento de Gerona . En Gerona, el caso denunciado es "spam": el Ayuntamiento ha usado datos del censo para enviar a los menores de 12 a 17 años propaganda sobre su centro de salud joven, donde se ofrecen a hablarles de drogas y sexo (aborto y anticoncepción) sin que tengan por qué saberlo sus padres. . En Gerona gobierna el tripartito (PSC, ERC, IC-V) con la socialista Anna Pagans (e-mail: alcaldessa_de_girona@ajgirona.org ) al frente y un concejal de IC-V, Joan Olòriz, como responsable de juventud .. Aunque la Declaración Internacional de Derechos del Niño insiste al menos 8 veces en el papel primordial de los padres, la administración municipal los ningunea y "puentea", dirigiéndose directamente a los menores y animándoles a mantener una relación que los padres no tienen que conocer. . ¿Es para esto que pagan impuestos en Gerona? ¿Para esto tiene los datos municipales el Ayuntamiento? Para E-Cristians, la alcaldesa Anna Maria Pagans está violando así el artículo 27.3 de la Constitución: que las administraciones garantizarán el derecho de los padres a educar a sus hijos… aquí parece que eduque el Ayuntamiento contra los padres. . E-Cristians además lamenta que la Defensora del Ciudadano no haya defendido ni mencionado en ningún momento los derechos de los padres cuando ha investigado el caso. ForumLibertas ha analizado las deficiencias de esta instancia administrativa (que parece defender a la administración, no a los ciudadanos) en un artículo que publicábamos recientemente. . "Creemos que este buzoneo invitará a pensar en 72.000 hogares de Gerona y Badajoz, de forma que la irresponsabilidad política tenga una respuesta que los políticos puedan entender; y hoy por hoy, los políticos en España parece que sólo entienden el lenguaje de los votos", explican fuentes del Secretariado de E-Cristians. . ¿Cuántos ciudadanos replantearán su voto hacia el blanco, la abstención o un partido distinto en las próximas municipales? Protestas populares en varias ciudades logran la retirada de carteles de Carnaval ofensivos

Valls, Reus, Huesca… El carnaval no es excusa para hacer carteles groseros con dinero público.

