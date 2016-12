El efecto de las cláusulas suelo en la bolsa

El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado que las entidades bancarias españolas, que usaron las cláusulas suelo, deberán volver todos los beneficios a los clientes. Los bancos llevaban tiempo esperando la resolución final sobre este tema tan vigente en los últimos años. Aunque gran parte de los bancos están afectados por la resolución de la sentencia, no todos se encuentran en las mismas circunstancias. Las tres entidades bancarias que más millones de euros deben devolver son el BBVA (1.200 millones a devolver), CaixaBank (750 millones) y Banco Sabadell con 352 millones. En términos relativos uno de los más afectados es el Banco Popular. Después de un año bursátil de un 65% de pérdidas acumuladas, el banco ha preparado 680 millones de euros de provisiones para hacer frente a las indemnizaciones. El Ibex 35 ayer sufrió la sentencia de las cláusulas suelo, mientras que hoy la tendencia es alcista. Los bancos intentarán negociar con los clientes para no devolver toda la cantidad estimada.

Los efectos de la sentencia en la bolsa

El Ibex 35 ayer sufrió fuertes contracciones fruto del anuncio de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Pocos minutos después de la noticia, el Banco Popular y el Sabadell, sobre todo, sufrieron caídas de más del 6%. Mientras que el Popular fue incapaz de recuperarse, el BBVA (el más afectado por la resolución) cerró en sólo una caída del 0,92%. Caixabank también llegó a unos valores similares (0,81%). El Sabadell, el segundo más perjudicado, terminó el día en valores negativos del 1,3%

Esta mañana, en cambio, los valores han cambiado de tendencia manteniendo una actitud alcista. Pero no ha sido así para todos. Mientras que Bankia (0,31%), BBVA (0,15%) y Caixabank (0,47%) han mostrado un crecimiento bursátil, Popular continúa en valores negativos (del -0,52%). Banco Sabadell hasta ahora ha mantenido una cierta estabilidad en torno a los 1,37 euros.

Si se observan los resultados en la bolsa de estas entidades bancarias de esta semana, se ve como Bankia y Banco Popular son los que más están acumulando pérdidas en el Ibex 35.

¿Qué impacto real han tenido los bancos?

Según estimó el Banco de España el coste para las entidades bancarias será de 4.200 millones de euros. Los bancos más afectados por la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia son el BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular, Liberbank (cotiza en el mercado continuo) y Bankia.

A pesar de que los tres grandes perjudicados en términos absolutos han sido el BBVA, Caixabank y Sabadell, en términos relativos los efectos cambian mucho. Sobre los beneficios de este año económico, el Banco Popular debe devolver el 354,18%. El segundo más afectado es Liberbank con el 129%. En cambio, BBVA y Caixabank, al tener unos beneficios mucho mayores, la carga relativa es mucho menor. El Banco Popular, que acumula unas pérdidas anuales en la bolsa del 65%, ha preparado 680 millones de euros de provisiones para hacer frente a las indemnizaciones.

Aunque la decisión del Tribunal Europeo sea firme, la materialización de la sentencia no será rápida. El Banco Sabadell, por ejemplo, cree que la sentencia no le afecta, ya que ellos fueron transparentes. Respecto al resto de bancos la tónica general será revisar caso por caso por vía judicial, lo que atrasará el proceso y no significará un costo tan grande por los bancos porque no todos los juicios fallarán a favor de los clientes.