El Cardenal Raymond Leo Burke

Algún lector o lectora tal vez pueda pensar de mí que me van los asuntos vaticanos y que estoy metido en alguno. Nada de eso. Les adjunto unas fotografías del pásado sábado (ayer) día 24 de mayo de 2014. Una de ellas fue tomada saliendo de la misa propia del sábado a las cuatro de la tarde, no la anticipada de vigília, en la entrada a la Basílica de Nuestra Señora de Montserrat a petición de este Cardenal.

Salimos en ellas los integrantes de la Schola Cantorum que cantó la misa propia del tiempo litúrgico pascual Lux et origo. El Cardenal Burke es el Cardenal Prefecto de la Signatura Apostólica, el más alto tribunal de la Iglesia contemplado en el Derecho Canónico. Es un obispo y cardenal estadounidense que conoce a la perfección la historia de Montserrat y la vinculación de San Ignacio de Loyola con este santuario secular. Nos habló en la homilía de los ejercicios espirituales. No tuvo inconveniente en presidir el Santo Sacrificio de la Misa en la peregrinación organizada por los jóvenes de San José de Barcelona, jóvenes que atienden en las calles de Barcelona a quienes carecen de recursos para comer.

La ceremonia fue peculiar. Fue maravilloso asistir en Montserrat a una misa de día laborable con el rito propio tridentino. Recuerdo las misas de antes del Concilio Vaticano II. En el rito vigente no derogado tridentino nunca había participado. No lo recuerdo así con revestimiento litúrgico dentro del templo. Se nos pidió órgano y hubo órgano, Schola Cantorum y hubo Schola, y la misa de tiempo pascual Lux et origo. Llevábamos ya varios meses ensayando los no profesionales. Cometí un fallo, me dí cuenta y proseguí en mi fallo. Las misas en este rito no son concelebradas. El oficiante es quien canta el Pater Noster. La Schola canta sólo el sed liberanos a malo. Yo lo canté íntegro. Pudo más en mí cantar el Padre Nuestro íntegro en lengua latina como cuando era niño en misas concelebradas por tres sacerdotes en la parroquia barcelonesa de la Inmaculada Concepción. En el momento de la Comunión me acerqué al reclinatorio improvisado para la ocasión. Improvisado a la antigua usanza vivida por mí en mi ciudad de Barcelona y no solo en mi parroquia. Los fieles se acercan, se arrodillan y el ministro celebrante es quien camina a lo largo del reclinatorio y deposita a Nuestro Señor en la lengua del comulgante. El Cardenal Burke me dio a Nuestro Señor bajo la especie sacramental del pan eucarístico.

No sé de quién partió la idea. Vivir eso en un templo en donde son pocos los que se arrodillan en la Consagración – como en casi todos los templos catalanes- y bajo el manto de la Patrona de mi tierra catalana fue una vivencia muy intensa. Al final cantamos el Virolai (una sola estrofa de las ocho existentes). La letra es del sacerdote poeta Jacint Verdaguer (Mn Cinto), ese que ganó el certamen literario denominado Los Jocs Florals a finales del siglo XIX. El canto de entrada fue el de las páginas 1263-1264 del Liber Usualis: Salve sancta Pá-rens, ení-xa pu-érpera Ré-gem, qui caélum terrám-que ré-gedit in saé-cula saecu-lórum. (en tiempo pascual Alle-lú-ia, alle-lú.ia). La lengua latina no tiene acentos ni guiones en los vocablos. Es el modo secular de escribir texto en la música para facilitar el canto litúrgico monacal. Si no lo entienden hagánme un favor: Aprendan latín. Por mi parte les paso un youtube de este bello canto a Nuestra Señora.

Ruego atiendan las fotos de ayer. Aparecen en ellas laicos y laicas catalanes del siglo XXI, no profesionales y profesionales del canto y de la música, que saben cantar en latín el canto gregoriano de la Iglesia. Por unos instantes me experimenté discípulo de San Benito ocupando los lugares de los monjes benedictinos de Montserrat. Moltes gràcies!

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDEQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do_up2KooWcE&ei=wyyCU6icK4mS7AaZ8YH4Bg&usg=AFQjCNEXx_hJ_sN66aYGUmIU5h-IZ–7HA