El planeta enfermo‘, de Guy Debord

En breve formato, 89 páginas, Anagrama rescata tres artículos de Guy Debord, publicado alguno de ellos en la esotérica revista de la Internacional situacionista. Los temas caen lejanos pero sorprende el don profético de Debord al escribir estos textos allá por los años 60.



El primer artículo corresponde a un intento fallido de pronosticar el fin del capitalismo de consumo. La excusa es el análisis de la revuelta negra –y sangrienta- en la ciudad de Los Ángeles, allá por 1965. Desde una perspectiva marxista es divertido encontrar expresiones y análisis como los que siguen: “¿Qué es un policía? Es el servidor activo de la mercancía”, o “La sociedad de la abundancia halla su respuesta natural en el saqueo”.

También es descartable la ilusión de Debord de que los negros se convertirían en el nuevo proletariado. Sin embargo el instrumento conceptual marxista deja lugar a intuiciones sobre la sociedad del espectáculo que se avecina por esos años.

Hoy podríamos hacer nuestras expresiones de Debord como ésta: “El espectáculo es una droga para esclavos”. Más aún, la población negra que Debord pretendía redimir se ha convertido en una población “espectacularizada” de por sí.



El segundo texto es una análisis crítico de la revolución cultura del Mao. Con los años este texto nos descubre un espíritu sumamente crítico de este neomarxista respecto a lo que acontecía en China.

La compleja revolución cultural es interpretada como una latente guerra civil, de la que sólo habrá un vencedor: la burocracia. Así, propone Debord: “La supervivencia misma de la burocracia es la causa suprema ante la cual las diversas opciones políticas, como meros medios que son, deben pasar a segundo plano”.



El tercer texto, que da título al libro, El planeta enfermo, desarrolla también una intuición: la preocupación venidera por el planeta, los recursos y la ecología. Aunque Debord no sabe bien bien cómo plantear el tema, intuye que, al final,: “La sedicente lucha contra la contaminación, en su vertiente estatal y reglamentaria, va a crear ante todo nuevas especializaciones, servicios ministeriales, puestos de trabajo y ascensos burocráticos”.

Con otras palabras, el capitalismo burocratizado, ante el peligro de limitar su creciente expansión, podrá desarrollarse en las estructuras burocráticas.



En este librito no encontramos al mejor Debord, pero puede servir de iniciación para aquellos que no conozcan al suicida situacionista. Desde la izquierda demostró que el pensamiento, incluso marxista, estaba enfermando al no saber reconocer las mutaciones que estaba sufriendo el capitalismo. Por eso, hoy en día, aún asombran muchas de sus certeras intuiciones.

El planeta enfermo

Guy Debord

Traducción de Luis Andrés Bredlow

Anagrama,

89 pp.