En Salvatierra de los Barros decapitaron al cura y jugaron con su cabeza

Del martes 15 de septiembre de 1936, han sido beatificados tres religiosos mercedarios: —Mariano Alcalá, exmaestro general de la orden, Pedro Armengol y Antonio Lahoz,— asesinados en la provincia de Teruel y un sacerdote secular –Pascual Penadés– que lo fue en la de Valencia.



Pedro Gómez Asensio, asesinado por no huir

Dado que los mártires del día ya han sido biografiados, exploro aquí el caso del sacerdote ecónomo de la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, de 50 años, asesinado en la noche del 26 de agosto de 1936, según la documentación de la Causa general (legajo 1053, expediente 43), no se puede determinar quién lo mató porque el crimen se produjo en la calle A. Rodríguez en un tumulto de milicianos llegados de Burguillos del Cerro (el 7 de agosto los nacionales comandados por Barrón habían tomado Zafra y Almendralejo). Por cierto que tratando de localizar la calle, he visto que en el pueblo hay una dedicada a Muñoz Grande [sic, sin ese final].

Según la información firmada por el alcalde y el secretario del ayuntamiento el 23 de octubre de 1940, no hubo destrucciones ni robos en el pueblo, ni resultó dañada ninguna persona aparte del sacerdote asesinado, ya que los milicianos que venían de Burguillos (no se dice que fueran de allí) “se personaron en esta, con idea expresa de cometer este crimen y otros más, que no llevaron a efectos, por darse a la huida de sus domicilios las personas predispuestas a ellos”.

Otro punto interesante de la documentación, que puede verse en Wiki Martyres, es que cuando en 1941 se pregunta si hay enterramientos fuera del cementerio, inicialmente se responde que no, pero luego se reconoce que hay dos enterramientos con ocho cadáveres, de personas del bando republicano, entre las cuales se cuentan dos mujeres no naturales del pueblo (sin embargo, se dan sus nombres y profesiones, como para los demás, luego eran conocidos). Todos “cayeron en choque contra las fuerzas nacionales que se hallaban destacadas en aquel sector”, afirma el 15 de julio de 1941 el alcalde Joaquín Rodríguez. Puesto que los enterramientos “reunen la debidas garantías de salubridad y seguridad” (según otra persona distinta -Vicente B.-, pero que firmaba como alcalde el 2 de junio anterior), el fiscal instructor de Badajoz, Gómez Degano, ordena no tomar ninguna medida (de haber sido víctimas de los revolucionarios, los habrían exhumado y llevado al cementerio sin duda), ni siquiera la de comunicar el dato al gobernador civil.

En proceso de beatificación. Le decapitaron y jugaron con su cabeza

Aunque solo pensé encontrar algo sobre este asesinato en la Causa general, el nombre de Pedro Gómez Asensio permite encontrar la fotografía del sacerdote y algo sobre su biografía, ya que está en proceso de beatificación, en una causa con otros 34 sacerdotes, religiosos y laicos de la diócesis de Mérida-Badajoz. Precisamente la información publicada por la archidiócesis da más detalles sobre lo sucedido: el sacerdote estaba entre las personas detenidas el 20 de julio, cuya puesta en libertad el 20 de agosto autorizaron el alcalde y el presidente del comité revolucionario antes de fugarse por la cercanía de los nacionales. Enterados los milicianos de Burguillos, fueron a Salvatierra, según este relato, con la pretensión de hacer prisioneros; pero los que habían sido presos debían imaginar que les esperaba algo peor, razón por la que se escondieron todos menos el cura. Su biografía especifica que antes de morir, gritaba: “¡Virgen del Carmen, perdóname!” y que sus asesinos jugaron con su cabeza, incluso le cortaron las piernas.

