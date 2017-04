Entrada “mártires monjes Montserrat”

Beato Dom Angel Maria Rodamilans i Canals

¿Qué entrada encuentra y porqué quiere encontrarla? Primero lean la entrada. Es lo primero que me ha salido en el buscador. Exactamente esto que sigue:

http://www.abadiamontserrat.net/(S(myi22um1tm0ruwzffui0wlpv))/App_Themes/White/Documents/Noticies/castella/monjesmartires.pdf

La Abadía de Montserrat tuvo a bien publicar esta noticia. Aparecen en ella veinte fotografías de veinte mártires beatificados. También publicidad de un libro de Publicaciones de la Abadía de Montserrat (PAMSA) en edición catalana y castellana del P. Bernabé Dalmau OSB titulado “Los mártires de Montserrat” Por lo que veo -en la noticia- la mayor parte de ellos con los dos apellidos muy catalanes. OSB quiere decir Orden de San Benito.

Quién busca encuentra. Yo mucho en un libro del siglo XX reeditado varias veces en el siglo XXI a cargo de PAMSA. Las últimas también en lengua castellana. Me refiero a Història de Montserrat de Dom Anselm Maria Albareda i Ramoneda. Yo tengo la primera del siglo XXI del año 2004. He escrito sobre ello. Fue un monje insigne que falleció siendo Cardenal de Nuestra Santa Madre Iglesia. Cuando suban al cambril desciendan antes a la Cripta. Allí reposan sus restos con lápida destacada.

La asociación E Cristians ha cursado una carta de su presidente solicitando alzar la voz conciudadana, ante una afrenta realizada en el cambril de la Moreneta en Montserrat en la vigilia de su fiesta el pasado 26 de abril. Es ésta reflejada en web:

http://e-cristians.cat/es/

El acto provocador no es ya el morreo o piquito lésbico ante la Virgen, sino más bien su divulgación en fotografía como acto reivindicativo de independencia, mezclando la “velocidad con el tocino” en dicho popular que no precisa traducción en culto paladino.

¿Y porqué quiero encontrar esta entrada? Ya va siendo hora que todos cuantos somos catalanes porque “vivimos y trabajamos (o no esto último) en Catalunya” reaccionemos ante tamaños despropósitos. Darse con el pico por lo bajini es fácil. Es un acto teatral no sujeto a la propia identidad sexual. Echar una foto con el móvil también es fácil. Subes al cambril y esperas el momento del ascenso a la derecha del cambril. Se requieren para ello tres personas. Pero convertir esta foto en un acto político reivindicativo es cachondearse de lo que es sagrado. Forum Libertas ha informado de ello.

http://www.forumlibertas.com/movimiento-arran-lanza-video-lesbico-dos-activistas-se-besan-ante-la-moreneta/

Montserrat fue destruido completamente durante la invasión napoleónica en el siglo XIX. No sucedió así en el siglo XX en la denominada Guerra Civil. El patrimonio arquitectónico fue preservado por la Generalitat de Catalunya, pues lo que importaba era el anarco asesinato de calle sin piedad “aquí te pillo aquí te mato” de muchas personas por su condición cristiana. ¡Estilo paseíllo previo en camión y cualquier cuneta sirve! En Catalunya no hubo contienda bélica salvo en zonas limítrofes y casi al final de la contienda. Hubo persecución al cristiano que no es lo mismo. Las matanzas tuvieron lugar sobretodo al inicio de la denominada Guerra Civil. Los acontecimientos bélicos en todas partes tienen condicionantes políticos previos. Mostrar firmeza identitaria en fase de paz democrática, sin caer en la contestación iracunda al poder político dominante, es la reacción propia del cristiano. Los incrédulos, crédulos anti, crédulos descafeinados, pasotas crédulos, laicos laicos, ateos verdaderos, ateos de boquilla, y etceteras. no sabe no contesta han de constatar que el número militante no es lo más importante sino su calidad para liderar la reacción identitaria. Ésta en Catalunya es catalana y es cristiana. (incluso la descafeinada). Yo la tengo y me mojo ¿Y Vds. también verdad?

Entre los 20 mártires está Dom Angel Ma. Rodamilans i Canals. El odio no respeta ni la música por muy catalán originario que uno sea.

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80ngel_Rodamilans_i_Canals