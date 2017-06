¿Es obligatorio el celibato de los sacerdotes?

El escándalo de los sacerdotes pedófilos en EEUU ha sido utilizado por muchos como una oportunidad para pedir cambios en la Iglesia. El horror de los abusos con niños y los siguientes encubrimientos han hecho que haya gente que pide acabar con la disciplina del celibato sacerdotal.

¿Este cambio acabaría con el crimen del abuso a menores? No. Estar casado no tiene mucho que ver con el tema. El obispo Peter Smith ya señaló correctamente que estadísticamente los hombres casados son abusadores mucho más frecuentes que los sacerdotes célibes. Si un hombre es adicto al sexo con niños, casarse no cambiará su hábito. Además, la mayoría de los casos de pedofilia son de naturaleza homosexual.

Muchos parecen pensar que un hombre no abusaría de muchachos si tuviese una amante esposa en casa. Al parecer no entienden que un hombre que se siente irresistiblemente atraído por chicos adolescentes no será realmente atraído por mujeres. Los pedófilos homosexuales son hombres seriamente perturbados que se han entregado al mal. No son del tipo que podrían establecer un matrimonio feliz. El problema de la pedofilia homosexual es demasiado complejo para resolverlo simplemente cambiando la regla del celibato.

Eliminar el celibato no solucionaría el problema de la pederastia. Tampoco solucionaría otros problemas del sacerdocio. Algunos argumentan que eliminando el celibato se solucionaría la crisis de vocaciones de la Iglesia. “Si los casados pudieran ser ordenados no tendríamos escasez de sacerdotes”, dicen.

Ordenar hombres casados ciertamente aliviaría la crisis pero no creo que solucionara el problema. Sólo hay que mirar a otras denominaciones cristianas. Permiten el clero casado, pero atraviesan también una crisis de recursos humanos. Permitir la o rdenación de casados no ha solucionado su escasez de vocaciones.

Otros argumentan que la vida célibe es terriblemente solitaria y que debería eliminarse para que los sacerdotes no estén tan aislados. Esta no es una razón muy buena para cargarse el celibato. Hay mucha gente que está sola pese a estar casada. De igual forma, hay muchos solteros en todos los ámbitos de la vida que son están felices y satisfechos.

Conozco de mi experiencia como antiguo sacerdote anglicano que ser un ministro casado a menudo causaba más problemas de los que resolvía. Si la Iglesia Católica tuviera sacerdotes casados tendríamos que lidiar con matrimonios infelices de clérigos y divorcios de clérigos. Además, los sacerdotes tendrían que soportar el estrés y la presión que experimentamos todos los casados. Librarse de la norma del celibato no haría necesariamente más felices a nuestros sacerdotes y podría causar más problemas.

La regla del celibato no debe cambiarse sólo porque nos parezca una solución a otros problemas. Si se elimina, debe ser por razones positivas. Necesitamos preguntarnos si, compuesto sólo de hombres célibes, el sacerdocio es todo lo que puede ser. ¿No sería mejor equilibrarlo con algunos sacerdotes casados, con familias?

Los célibes dedican toda su vida a Dios y la Iglesia. La mayoría ofrece un ejemplo maravilloso de servicio cristiano total. ¿No quedaría complementado si hombres casados, igualmente dedicados, sirviesen como sacerdotes? Los célibes nos enseñarían la vía de la donación total como solteros. Los casados, la vía de la donación social como esposos y padres. No deberíamos cambiar la norma para resolver problemas humanos intrincados. Más bien deberíamos pensar en cambiar porque la Iglesia se beneficiaría de tener hombres casados con familia trabajando de sacerdotes.

Los Ortodoxos orientales permiten que se ordene a hombres casados, pero también valoran el ministerio célibe. Hay formas creativas y tradicionales para hacer el cambio a la vez que aseguramos al celibato un sitio de honor. Mientras que la ordenación sacerdotal cambia a un hombre de por vida el voto de celibato no tiene por qué ser permanente. ¿Por qué no hacerlo temporal? Así un hombre podría servir como sacerdote célibe cinco años, y revisar la situación con sus superiores antes de hacer un voto de por vida.. Así es como los monjes y monjas tantean sus votos. Avanzan gradualmente hacia un voto para toda la vida. Y es posible ser un monje o monja durante mucho tiempo sin dar el paso final a un voto de por vida.

Hay muchas formas positivas para considerar cambiar la norma. Por el momento no tenemos la infraestructura para hacer el cambio. Sin embargo, si el cambio se pudiera aplicar gradualmente el sistema de soporte crecerían también gradualmente. Roma actualmente permite que obispos individuales pidan dispensas del voto de celibato para antiguos clérigos anglicanos. Si permitiesen la misma dispensa a católicos ordinarios casados que quisiesen ser ordenados, entonces podrían dar un paso adelante hombres adecuados.

Además, la dispensa del voto de celibato podría aplicarse a algunos hombres que dejaron el sacerdocio para casarse. Técnicamente, aún son sacerdotes. Con una supervisión pastoral adecuada, ¿no podría la Iglesia dispensar sus votos y permitirles volver a su ministerio sacerdotal?

La mayoría de los católicos con los que hablo a favor de un cambio así están a favor, pero hay un impedimento que sortear. Escucho a muchos laicos pedir sacerdotes casados, pero se callan en cuanto les sugieron que deberán pagar por ellos. Si hemos de tener curas casados, entonces las parroquias tendrán que conseguir los fondos adicionales para pagar su ministerio. ¿Están los católicos de a pie realmente tan comprometidos con el cambio como para pagar cada uno 60 euros extra cada mes para mantener un hombre casado con su familia como párroco? Es posible si tenemos visión suficiente. Sólo hay que mirar el ejmplo de las denominaciones no católicas que se empeñan en su apoyo al clero casado.

Por las conversaciones que he tenido con católicos en EEUU y en el Reino Unido, la cuestión real del celibato clerical es el dinero. Los católicos de vista corta aprueban que se ordene a casados pero enseguida se quejan: "no podemos mantenerlos". ¿Realmente nos falta tanto la fe? Olvidamos que para Dios nada es imposible.

Al final, la Iglesia decidirá si la ordenación de hombres casados es el paso adecuado. La decisión debe hacerse por raones positivas y constructivas, no como solución rápida a los problemas de unos pocos. Si es una medida adecuada, debemos asegurarnos que algo tan insignificante como una falta de dinero no se interponga.