¿Es peligroso el Islam?

Vivo algo así como a 10.000 kilómetros de mi país, puede que por esto recibo muchos correos a través de internet. Amigos de los países donde he estado, familiares, conocidos, relaciones profesionales, familiares, de amistad, etc. En fin, internet es como parte de mi vida de la cual dependo para ‘estar’ en tantos sitios con tanta gente. En las presentaciones que recibo van apareciendo como modas diferentes temas. Últimamente he notado una cierta persistencia en el tema del Islam, como que son una amenaza y que desde luego tienen prácticas infames. Un correo sobre los diferentes tipos de cobertura de las mujeres, burka y otros muchos y las condiciones de vida de las mujeres en Afganistán. De la evolución de la cantidad de musulmanes en todos los países europeos y Estados Unidos, que en muchos países va a haber pronto más mezquitas que iglesias cristianas, de su carácter intransigente ante Occidente, etc. De ahí que he intentado poner en orden mis ideas, revisar lo que sabía del Islam y ¡me he dado cuenta que sabía muy poco!

Recuerdo haber leído de la vida cotidiana en El Cairo con el premio Nobel de literatura (1988) Naguib Nahufuz. De mi impresión al leer Las Cruzadas vistas por los Árabes (1983) de Amin Maalouf, varias biografías de Saladino, El libro sobre el Islam (AU). Libros sobre arte y arquitectura árabe. Un profesor mío de geometría que era un fanático de los polígonos estrellados que aparecen en toda la arquitectura árabe y que me enseño a valorarlos. Mi visita por Turquía, donde conocí muchas Mezquitas que me impresionaron o en un pueblito de las montañas al norte (nos habíamos perdido) donde les saludé respetuosamente con el Salam Aleikum y se mostraron muy amables y con ganas de ayudar (¿uno puede hacer algo así aquí?).

Recuerdo las recomendaciones de un imán creo que en Málaga que señalaba cómo fabricar una vara de castaño para pegar en la planta de los pies a la esposa desobediente. Y también recuerdo lo que una vez me comentó un cantinero de una estación de ferrocarril que la llevaba con su esposa. Se colaban trabajadores del campo, musulmanes, para ir al baño y en realidad lo que hacían era lavarse ahí haciendo un gran relajo con el agua. Pues bien, cuando la señora descubrió a uno de ellos y le dijo que eso no estaba permitido se armó el gran escándalo por parte del hombre en cuestión. El escándalo no era porque le regañaran sino por ¡cómo una mujer se atrevía a hacer eso!

Una amiga que daba clases de español en Marrakech me contaba que sus alumnos le decían que era politeísta pues creía en tres dioses y que ellos eran los únicos monoteístas.

Yo nunca había visto cumplir tan a rajatabla con el precepto de la oración cinco veces al día, además con unos altavoces inmensos con lo cual era difícil escapar. ¡Teniendo en cuenta que Turquía es un país laico!

Nos extrañan las ceremonias de los chiítas y sobre todo de las autoflagelaciones sin recordarnos que ellos lo hacen en recuerdo de los sufrimientos del sacrificio, del martirologio de su líder. Pero olvidamos que también en nuestras procesiones de Semana Santa lo hacemos. Yo aún he conocido gente que se aplicaba cilicios. Y no nos olvidemos de los auto castigos que se imponían algunos de nuestros santos. Santa Rosa de Lima, por ejemplo.

Ya nos hemos olvidado que en las iglesias se iba recatado y las mujeres cubiertas. En algunas mezquitas a los turistas mujeres les obligan a ponerse un manto si quieren entrar y si van enseñando demasiado no entran.

Sería difícil olvidar la importante labor de la Universidad de El Cairo Al-Azhar (988) y su aporte a la Teología islámica en el ámbito sunita. No en vano se le ha llamado el vaticano del Islam. Hoy hacia tendencias más conservadoras y con fuertes influencias de grupos radicales.

Uno se queda maravillado con la poesía Sufi, la mística es importante y los derviches voladores son otra muestra. Uno se da cuenta que si nos acercamos a la esencia las coincidencias aumentan y si nos vamos hacia la práctica (digamos la liturgia) las divergencias aumentan y además varían mucho entre los países desde el velo más estricto o la práctica de la ablación del clítoris hasta posiciones en el comportamiento muy parecidos a nosotros .

Hasta aquí un tanto de mis conocimientos realmente escasos que lamentablemente pienso que es común a muchos de nosotros. Mi valoración de la religión islámica es positiva y desde el punto de vista de su esencia aún más .Pero la cultura islámica y su popularización se encuentran en posiciones a veces muy encontradas con las nuestras a pesar de algunas coincidencias que puede que no coincidan en el tiempo pero que también habían sido nuestras y ahora no o no tanto.

Es de señalar la creciente importancia de los grupos salafistas que si bien en esencia ni son nacionalistas ni personalistas y han rechazado el terrorismo e incluso la burka, también es cierto que en la práctica de los imanes hace que muchos de ellos se hayan inclinado hacia la aplicación de la Sharia, la yihad y normas sociales muy estrictas que intentan imponer también a otros más moderados.

En España hay del orden de 800.000 musulmanes, de los cuales 400.000 están en Cataluña. Si tenemos en cuenta que el nivel de actividad, práctica y compromiso en un musulmán es superior a un católico podríamos pensar que esto equivale a una población católica con un impacto no menos de diez veces superior, si bien este impacto no es percibido de tal amplitud por la segregación existente, pero vaya usted a sus barrios y se dará cuenta del impacto y la segregación (¿ha podido entrar en el distrito árabe de París?).

Comenzando ya a recapitular, el movimiento expansionista del Islam hoy por hoy parece imparable. Las cifras de musulmanes en los países europeos son cada vez más altas y no aparece una tendencia a la baja. Los grupos más radicales van incrementando su presencia y países no hace mucho moderados como Marruecos son cada vez más radicales, pero sobre todo esto es de especial importancia en la propia Europa. La crisis económica y el bajo nivel educacional y cultural de esos grupos no facilita su integración .Tienden a organizarse en guetos y generar culturas duales (por tanto algo así como maniqueas). Sus reivindicaciones sociales serán cada vez mas importantes y fuertes, relacionados por sus comportamientos sociales diferenciados, iglesias e incluso aplicación de las leyes.

No nos olvidemos que las características culturales de los inmigrantes (no recibimos lo más culto, educado y rico) no ayudan a que la religión que transportan sea tampoco erudita y seguramente los imanes y ulemas no sean los mejor preparados. Que en este caldo de cultivo vivir en un país ajeno, donde la cultura y la religión es diferente y a menudo antagónica, en una situación de crisis económica con un 20% de paro, las tendencias al rechazo e incluso rebelión pueden llegar a ser muy altas. No olvidemos la importante revuelta de los barrios franceses hace no tanto.

Ante tal cantidad y variedad de población, es un error abarcar el Islam como una sola y homogénea religión y cultura, cuestión que tiene su origen en nuestra propia ignorancia sobre el tema. La frase tan escuchada de “moro de m…” es algo excesivamente reductivo para una tal cantidad de población y la magnitud del fenómeno; tiene obviamente connotaciones racistas. Muchos padres sienten en sus carnes estos insultos a sus hijos, de ahí la necesaria llamada a la convivencia y al respeto.

Como personas debemos, no obstante, permanecer estrictos en el respeto a los derechos humanos. Derechos que tanto nos han costado de ganar y que hemos de defender cada día. Ninguna religión debe ser excusa para tener una doble legalidad. Hemos de dejar claro que una ablación es un delito y ahí hemos de ser absolutamente estrictos. Que la Ley es la Ley y que no es la sharia por más que pueda tener partes que nos parezcan correctas.

En el aspecto más estrictamente religioso, hay que tomar nota de que la religiosidad es algo que se siente y se practica o se pierde. Incluso dentro del cristianismo el avance de los evangélicos tiene que ver con lo mismo. Hemos de reexaminar nuestra propia dinámica y actitud. Si no somos testimonio no somos nada .Es difícil pensar hacia dónde vamos frente a una religión que puede ser dentro de no tantos años la primera del mundo y ahí es nuestra fe la que nos debe dar la orientación adecuada. Tenemos que comenzar a pensar, evaluar, tener en cuenta algo que a pesar de su magnitud y de los riesgos que conlleva hemos mantenido oculto. No es bueno ocultar los problemas y menos de tal magnitud porque después pueden saltar en forma explosiva y ya no estemos a tiempo de reaccionar adecuadamente.