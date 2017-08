Escoger escuela: La LOE ‘castiga’ sin puntos a las familias numerosas o con hijos alérgicos

Las familias numerosas y los niños celiacos o con alergias alimentarias se han quedado sin puntos adicionales para escoger colegio. Disponían de hasta 15 puntos con la anterior LOCE (aprobada por el PP), pero la LOE socialista considera ahora que son prescindibles para estas familias.

El nuevo decreto de admisión de alumnos para el próximo curso en Cataluña ha eliminado la puntuación adicional en estos casos y, sin embargo, otorga hasta 40 puntos a aquellos padres o tutores que trabajen en el centro escolar donde quieren inscribir a sus hijos.

El criterio fundamental para escoger centro seguirá siendo el tener hermanos o hermanas en el mismo; la proximidad del domicilio y la cercanía del centro de trabajo de los progenitores contarán con 20 puntos cada uno; la renta per cápita de la familia con 10; y la discapacidad del alumno, padres o hermanos, igual o superior al 33 por ciento, con 10 puntos.

Vidas en juego

Cabe resaltar el injusto tratamiento que la LOE da a las familias numerosas o con hijos afectados por enfermedades crónicas derivadas del aparato digestivo, endocrino o metabólico, que exigen dietas especiales, al retirarles la puntuación adicional que tenían hasta ahora.

Como asegura un padre afectado por la medida, “la vida de un niño celiaco está en juego si no se cumple la dieta”. Eduardo Rodríguez, de Sabadell, padre de un niño celiaco de dos años, denuncia en una “Carta de los Lectores” publicada en LA VANGUARDIA la situación en que se encuentra.

Hay que recordar que la enfermedad celíaca es una intolerancia a una proteína, denominada gluten, que está presente en el trigo, el centeno, la cebada y posiblemente la avena. Si una persona presenta una predisposición genética, una dieta con estos ingredientes desencadena una respuesta de su sistema inmunitario que actúa a modo de agresor sobre el intestino que queda incapacitado para la absorción de nutrientes.

“De por vida”

“Hasta hoy la enfermedad era considerada por la administración como un handicap” y, por tanto, las familias afectadas eran merecedoras de puntos adicionales en la escuela escogida, dice el padre, quien descubrió la enfermedad a través de su hijo.

“Es de por vida, no tiene cura y obliga a un control exhaustivo de la comida mediante una dieta estricta. No puedo ir a cualquier restaurante, ya que las cocinas deben estar limpias de contaminación de alimentos con gluten, no se puede compartir el aceite de otras comidas, etc.”, continúa.

El desesperado padre hace un llamamiento a la Administración para que rectifique y puedan acceder a “un colegio cerca de nuestra casa o aquel que consideramos que puede garantizar lo que el niño necesita”, concluye.

Por otra parte, las familias afectadas por la supresión de puntos han iniciado una campaña para que el departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña se replantee su decisión.

Sin embargo, el decreto de la consejería no hace sino reflejar lo que prevé la ley de Educación en su artículo 84, referido a la admisión de alumnos. Una ley que no sólo cuenta con el beneplácito de el PSOE, sino que la falta de sensibilidad con respecto a este tema alcanza también a otros partidos, como IU, PNV o CiU, cuyo portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha sido un gran defensor de la LOE.