España se mantiene en competitividad

La escuela suiza de negocios IMD ha publicado el ranking de los países con mayor competitividad. España mantiene su posición número 34 dentro del ranking mundial, a pesar de su crecimiento económico. Su índice, de 74.838 puntos, es similar al de Francia (77.677 puntos con una posición 31), Kazajstán (76.339, posición 32), Lituania (74.838, posición 33) y Chile (74.482, con una posición 35). Aunque España se mantenga en el mismo lugar, Kazajstán ha conseguido superarla ganando quince posiciones . Mientras tanto los Estados Unidos (EEUU) han sufrido su primera bajada en los últimos 5 años. Los tres primeros en la lista son Hong Kong (100), Suiza (99.664) y Singapur (99.488).

Para llevar a cabo el análisis de competitividad de la muestra, se han tenido en cuenta 260 elementos diferentes y más de 6000 respuestas de líderes de opinión. Para tener una visión más precisa de la realidad se valoran aspectos como los resultados económicos, la confianza de los mercados, la facilidad de abrir nuevos negocios o la eficiencia de los gobiernos.

El director del centro de competitividad de IMD, Arturo Bris, explica que se debe tener en cuenta que Hong Kong y Singapur son ejemplos no se pueden imitar, ya que son regímenes autoritarios. España en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento, el más grande dentro de la zona euro, pero no ha mejorado en su competitividad. Bris lo cuenta centrándose en los salarios: “Aunque persiste el problema del paro. El crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente. El deterioro de los salarios también incide de forma negativa”.

En el ámbito mundial hay que destacar la mejora en competitividad de China (posición 18) y el declive de Brasil (baja hasta el lugar 61). En Europa hay que mencionar la pérdida de una posición de Alemania (13), Finlandia ha ganado cinco (15), Polonia ha perdido cinco posiciones (38), e Italia nueve posiciones (44).