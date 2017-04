¿España sigue siendo católica?

Un nazareno del Cristo del Amor en su llegada al templo en la noche del Domingo de Ramos en Córdoba

¿España no ha dejado de ser católica? Es una pregunta que ronda a menudo. La realidad es que el porcentaje de ciudadanos que se declaran creyentes de esa fe religiosa ha disminuido en más de 20 puntos en las últimas cuatro décadas, según los sondeos del CIS, cuyas series se remontan a 1978. Aun así, la supuesta fortaleza del catolicismo, casi el 70% de los españoles se declaran católicos, queda en entredicho cuando solamente el 9,8% de ese porcentaje se declara católico practicante. Aunque la frase atribuida a Azaña (“España ha dejado de ser católica”) parece lejos de cumplirse, la práctica religiosa también ha descendido, hasta el punto de que un 60% de quienes se declaran creyentes (del catolicismo u otra religión) casi nunca asisten a los oficios religiosos.

El contraste con los registros de hace 40 años refleja la magnitud del cambio. En 1983, sólo un 22% de los consultados confesaba que no asistía nunca a ceremonias religiosas. Diez años después, en 1993, esa cifra había crecido hasta un 34%. Y a partir de ahí –aunque la pregunta se suavizó y el “nunca” se sustituyó por un “casi nunca”– el porcentaje de creyentes no practicantes se aceleró y superó el 45% en 1997 y el 55% hace diez años. En la última década, en cambio, y aunque la cifra no ha dejado de crecer, ese incremento ha perdido algo de fuerza (con un aumento medio de cinco puntos). A su vez, el descenso en el número de católicos se acentuó en la década de los 90 y, tras un repunte que coincidió con la entrada del nuevo milenio, se ha acelerado en los últimos diez años. Concretamente, el porcentaje cayó del 90% –una cifra que se mantuvo inalterable durante los años ochenta– al 82% en 1995. Y luego, a partir del 2005, ha pasado del 79% a menos del 70% a principios del 2017.

Esta radiografía evolutiva se completa con una imagen de los cambios que ha sufrido la religiosidad entre los electores de los principales partidos.

Y ahí aparece alguna paradoja. Así, mientras la cifra de católicos ha descendido sensiblemente entre el conjunto de la población española, entre los votantes de PP y PSOE apenas se ha movido en los últimos veinte años. En concreto, la tasa de católicos entre los electores del PP sigue por encima del 90% desde 1998. Y entre los votantes socialistas la tasa ha caído en torno a cinco puntos en casi veinte años, tras un descenso algo más acusado (de hasta diez puntos) durante la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En cambio, entre los votantes de Izquierda Unida (y ahora Unidos Podemos), la caída del porcentaje de católicos en los últimos veinte años ha sido muy visible: más de 23 puntos, desde cerca de un 60% en 1998 a sólo un tercio en la actualidad. De hecho el porcentaje de católicos es incluso menor entre los electores de un partido de centro liberal como Ciudadanos (74%) que entre los de una fuerza de centroizquierda como el PSOE (81%).

Esta evolución asimétrica se aprecia, aunque con menos nitidez, en lo relativo a la asistencia a los oficios religiosos. Hace más de diez años, un 59% de los votantes del PSOE y un 37% de los del PP admitían que “casi nunca” asistían a ceremonias religiosas (un porcentaje que se elevaba al 75% entre los seguidores de IU). En enero pasado, ese absentismo en la práctica religiosa rozaba el 40% entre los votantes del PP (tres puntos más) y el 67% entre los del PSOE (ocho puntos más). En cambio, el porcentaje apenas había variado entre los electores de IU-Unidos Podemos (75%) y rozaba el 69% entre los votantes de Cs (dos puntos más que entre los del Partido Socialista). Y tras esas cifras espirituales asoma, sin duda, la fisura generacional que se registra entre los dos grandes partidos y el resto de formaciones, especialmente las recién llegadas.