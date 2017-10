Estas y otras noticias

El profesional de renombre que decide pedir el Bautismo en la parroquia más alejada del centro de la ciudad, para que gesto pase inadvertido a los ojos de los hombres. Ya llegará el momento de dar testimonio público de su Fe,

La mujer que, camino de un “abortorio”, da marcha atrás, al ver a una madre que entra en una Iglesia acompañada por un hijo Down, y otro un poco tetrapléjico.

Un hombre y una mujer ya entrados en años, que hacen las paces, recomponen el hogar, al participar en el bautismo de su décimo nieto.

La enfermera, muy poco creyente, que llora y se convierte al Señor, cuando una anciana, poco antes de entrar en agonía, .le pide que le acerque el rosario porque quiere morir en manos de la Virgen, y acompaña a la anciana hasta cerrarle los ojos. Los ojos de la enfermera se abrieron a la luz de Dios.

Estas noticias no aparecen en ningún lugar; no constan oficialmente en ningún archivo o registro. No se tienen en cuenta en ninguna estadística. Y, sin embargo, son los hechos que mantienen en marcha el andar de la historia de los hombres. Son la corriente subterránea de Gracia, de agua viva de la Gracia, que mantiene frondoso el jardín de la Iglesia; y abiertas sus puertas.