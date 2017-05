Esto es la guerra (I)

¿Hay que decir (mintiendo o no) lo que el otro quiere oír para que nos entendamos?, ¿sea arbitrarios sonidos, o ruidos incluso?, ¿sea cualquier concepto, por erróneo que sea? ¿No debemos seguir un alfabeto y unas normas de corrección convenidos para entendernos? Resulta que ya, si el otro no quiere oírte decir lo que dices, hoy día puede levantarse e irse dejándote plantado; y hasta amenazarte, o pegarte directamente. No hay ni comprensión, ni educación, ni eso que aún llamamos diálogo como algo positivo; ni lo que el cristianismo llama caridad.

He estado hablando con un conocido que tengo, que comparte conmigo la creencia católica, al menos de palabra. Nos entendemos siempre que hablamos de religión. Aunque sólo hasta donde no se toca algo que se llama exigencia; exigencia moral. Es decir, eso que cierra o hincha los poros y da repelús a cualquiera. Porque la exigencia (y más la moral) cuesta y compromete con una creencia.

Hemos estado hablando, sí; pero no nos hemos entendido. No por mala voluntad, pero sí por comodonería. Porque en un momento dado le he tocado la tecla del compromiso, que para eso lo llamaba. Y de eso él no quiere saber nunca nada. Eso es, por comodonería por su parte.

“¡Comodonería por tu parte!”, me gritaría él. Porque dice sin decirlo (pues no se atreve a ser tan claro) que para mí “es muy cómodo”, porque yo sí que lo veo claro (lo cual dice sin decirlo que me envidia), que “impongo” mi manera de pensar, y cada uno es libre de pensar como quiera, como ahora su hija de trece años, y desde siempre desde que la adoptaron; que él no debe enseñarle nada, porque ya le enseñará la vida; que no debe educarla, porque él no tiene la verdad en exclusiva sobre nada. Por tanto, su hija de trece años es libre de colgarme el teléfono la próxima vez que me lo coja, y todo porque el domingo pasado le dije que nuestro Padre Dios la esperaba en misa para rezar por su madre que murió hace poco (no va por rebelión, porque no acepta que se muriera su madre). Esta es su verdad. Como cuando su padre robó un ordenador a un gran almacén. Dijo que ya se lo cobran. Es decir, que ellos tienen una verdad que él no comparte. Y esto es la guerra.