Esto es la guerra (y II)

En realidad, la reacción de la chiquilla al decir que va a colgarme el teléfono es un germen de persecución religiosa; como cuando sus amigas no le hablaban y se le separaban porque no aceptaban que ella fuera a misa, puesto que eso no era hablar su idioma (el “todo vale”, pero sólo para ellos). Y por eso dejó de ir a misa. (Si sus amigas se tiran por la ventana, ¿ella también se tirará?). Pero es que hasta el aparentemente religioso de su padre me tenía prohibido hacerle apostolado a su hija adoptada (es decir, hablarle de Dios, de oración y de misa). Por eso pienso que quien le ha dicho a la chiquilla que me cuelgue el teléfono es él. Porque, claro, hay que ser (parecer) firme y decidido.

El problema de su padre es el problema de muchos padres: tienen miedo de perder a sus hijos si van al corazón y al meollo. Él se enfada conmigo, pero no con su hija, porque no habla con ella a lo profundo. Porque dice que si le dijera algo, él mismo “se pondría de mala leche y podría hacer una bestiada”; pero conmigo sí puede. Por aquello de que yo lo veo muy fácil y él no tiene la verdad absoluta. Por eso se permite cambiar de argumento cada tres palabras, cambiando de verdad. Como si la verdad fuera de usar y tirar y algo que cambia según cambian nuestros puntos de vista.

Eso es delicuescente, y por eso facilita la manipulación de unos con otros. O sea, la ley de la selva, el más fuerte. Y es hipocresía. Sucede por no tener el referente de una verdad absoluta con la cual todos nos entendamos. La Verdad. Lo que él llama totalitarismo, de lo cual me acusa. Y no se da cuenta de que el totalitario es él, imponiéndome sus cambios de verdad a cada momento, según le conviene para salirse con la suya y venderme la moto (su moto). Y no ve lo fácil que están manipulándolo los poderes fácticos de este mundo, precisamente cambiándole la verdad según les conviene para lograr sus fines y dominar. ¡Y se cree libre! Pobre hombre. Pobre chiquilla. Pobre mundo. ¡La que nos viene! Porque esto es la guerra. Y si no, basta mirar el patio: Las “verdades” proliferan, y los ánimos van paralelamente calentándose. Que lo digo yo. La guerra. ¡Dios quiera que me equivoque!